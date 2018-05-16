餐廳天花板流出不明液體 飯吃完才驚覺是老鼠屍水

2018年05月16日 09:36 陳慶餘

湖南長沙一對情侶日前到當地一間餐廳用餐，過程中天花板一直流出不明液體，但兩人以為是空調系統滴出的水，因此就沒有理會，但在兩人吃完後抬頭細看，卻發現這些水竟然是來自於一隻老鼠的屍體，讓他們當場傻眼。

根據《三湘都市報》報導，28歲的喻姓女子在本週一（14日）和男友到當地一間餐廳吃飯，當時她和男友點了5道菜來享用，一開始他們沒有發現異常，但在吃到一半時卻發現天花板上老是有水滴下來。

「喝了三碗湯，後來準備買單時發現還是在滴」，因此她的男友就出面向服務生反應，而她覺得服務生在檢查過天花板過後神情有些異常，她這時才仔細往天花板上看過去，竟赫然發現天花板的夾層中卡了一隻老鼠，嚇得他和男友立刻衝到廁所去嘔吐。

從廁所回來後，喻女發現店家正在處理老鼠死屍，疑似想要湮滅證據，因此就表示要報警處理，更要求店家不許將老鼠給扔掉，但店家仍以「怕影響其他客人」為由拒絕，並且迅速將老鼠死屍給處理掉，氣得喻女向該地的食品藥品監督管理局（食藥監）投訴。

事件曝光後，餐廳承諾會賠償喻女6000元的賠償金，並承諾若是喻女和其男友在之後有染上任何鼠疫疾病，會承擔後續的治療費用。除此之外，食藥監也到場對餐廳進行抽查，並要求餐廳在七日內將問題改善。