餐廳天花板流出不明液體 飯吃完才驚覺是老鼠屍水

餐廳天花板流出不明液體，飯吃完才驚覺是老鼠屍水（翻攝微博）

友善列印

湖南長沙一對情侶日前到當地一間餐廳用餐，過程中天花板一直流出不明液體，但兩人以為是空調系統滴出的水，因此就沒有理會，但在兩人吃完後抬頭細看，卻發現這些水竟然是來自於一隻老鼠的屍體，讓他們當場傻眼。

根據《三湘都市報》報導，28歲的喻姓女子在本週一（14日）和男友到當地一間餐廳吃飯，當時她和男友點了5道菜來享用，一開始他們沒有發現異常，但在吃到一半時卻發現天花板上老是有水滴下來。

「喝了三碗湯，後來準備買單時發現還是在滴」，因此她的男友就出面向服務生反應，而她覺得服務生在檢查過天花板過後神情有些異常，她這時才仔細往天花板上看過去，竟赫然發現天花板的夾層中卡了一隻老鼠，嚇得他和男友立刻衝到廁所去嘔吐。

從廁所回來後，喻女發現店家正在處理老鼠死屍，疑似想要湮滅證據，因此就表示要報警處理，更要求店家不許將老鼠給扔掉，但店家仍以「怕影響其他客人」為由拒絕，並且迅速將老鼠死屍給處理掉，氣得喻女向該地的食品藥品監督管理局（食藥監）投訴。

事件曝光後，餐廳承諾會賠償喻女6000元的賠償金，並承諾若是喻女和其男友在之後有染上任何鼠疫疾病，會承擔後續的治療費用。除此之外，食藥監也到場對餐廳進行抽查，並要求餐廳在七日內將問題改善。

餐廳天花板流出不明液體，飯吃完才驚覺是老鼠屍水（翻攝微博） 餐廳天花板流出不明液體，飯吃完才驚覺是老鼠屍水（翻攝微博）
宅急便停路邊「30秒變不見」...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。