嘲笑客人「會騎車不會開油箱」 加油站員工素質讓網友暴怒

嘲笑客人「會騎車不會開油箱」 加油站員工素質讓網友暴怒(圖/ 翻攝自《Dcard》)

友善列印

將心比心很難嗎？最近有網友在Instagram上看到一名加油站員工分享照片，提到自己遇到不會開油箱的機車騎士，當對方向他求助時，還故意誆騙「不會開」，只為了要騎士自己學會怎麼開；員工不肯幫忙又嘲笑客人的行為，引起大票網友撻伐，甚至有人表示，如果自家的長輩遇到這種狀況，「一定很難過」。

日前有一名女子收到朋友傳來的照片，一名加油站的員工在Instagram分享限時動態，從畫面上看到一名阿伯疑似不會開機車油箱，背影看起來相當無奈，但員工卻冷言冷語地寫著，「最喜歡看你們不會開了」、「唉唉台灣有一半的人，會騎車不會開油箱」，最可惡的是，阿伯有向他們求助，但員工竟裝做不會開油箱，「要你們自己學會怎麼開」。

原PO表示她知道員工可以選擇不幫客人開油箱，「但冷眼旁觀著客人(甚至還錄影拍照)慌慌張張有比較好嗎」，而看到加油站員工如此惡劣的態度，令她感到十分不舒服，無奈地說「那為客人換作是我爸，我一定很難過」，最後不住感慨地說，「希望世界上善良的人多一點」。

大票網友看到加油站員工嘲笑客人的照片，紛紛暴怒留言痛罵，「說不定爸爸是幫女兒或兒子的車加油所以不熟悉啊，真的很過分，無聊當有趣」、「如果是我爸，我一定衝去投訴這位員工」、「加油站可以使用手機？覺得那位員工很沒水準」、「我真的覺得很多人都不能將心比心，看了真的很心疼」、「素質真的很差」、「看阿伯背影有心酸」。

也有其他在加油站工作的網友出面表示，「常常遇到不會開油箱的客人，但我都很喜歡幫客人開欸，因為也可以自己學一下不同機車的油箱蓋開法，從一開始完全不會，到現在已經很熟練」；而曾有過借車打不開油箱經驗的網友也說，「怕員工等太久，當下真的會很急」，認為該名員工不幫忙就算了，還偷拍恥笑，真的很可惡。

文章來源：Dcard

嫩妹叫車坐前座「遇襲」 色司...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。