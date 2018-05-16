嘲笑客人「會騎車不會開油箱」 加油站員工素質讓網友暴怒

2018年05月16日 09:47 邱柏玟

將心比心很難嗎？最近有網友在Instagram上看到一名加油站員工分享照片，提到自己遇到不會開油箱的機車騎士，當對方向他求助時，還故意誆騙「不會開」，只為了要騎士自己學會怎麼開；員工不肯幫忙又嘲笑客人的行為，引起大票網友撻伐，甚至有人表示，如果自家的長輩遇到這種狀況，「一定很難過」。

日前有一名女子收到朋友傳來的照片，一名加油站的員工在Instagram分享限時動態，從畫面上看到一名阿伯疑似不會開機車油箱，背影看起來相當無奈，但員工卻冷言冷語地寫著，「最喜歡看你們不會開了」、「唉唉台灣有一半的人，會騎車不會開油箱」，最可惡的是，阿伯有向他們求助，但員工竟裝做不會開油箱，「要你們自己學會怎麼開」。

原PO表示她知道員工可以選擇不幫客人開油箱，「但冷眼旁觀著客人(甚至還錄影拍照)慌慌張張有比較好嗎」，而看到加油站員工如此惡劣的態度，令她感到十分不舒服，無奈地說「那為客人換作是我爸，我一定很難過」，最後不住感慨地說，「希望世界上善良的人多一點」。

大票網友看到加油站員工嘲笑客人的照片，紛紛暴怒留言痛罵，「說不定爸爸是幫女兒或兒子的車加油所以不熟悉啊，真的很過分，無聊當有趣」、「如果是我爸，我一定衝去投訴這位員工」、「加油站可以使用手機？覺得那位員工很沒水準」、「我真的覺得很多人都不能將心比心，看了真的很心疼」、「素質真的很差」、「看阿伯背影有心酸」。

也有其他在加油站工作的網友出面表示，「常常遇到不會開油箱的客人，但我都很喜歡幫客人開欸，因為也可以自己學一下不同機車的油箱蓋開法，從一開始完全不會，到現在已經很熟練」；而曾有過借車打不開油箱經驗的網友也說，「怕員工等太久，當下真的會很急」，認為該名員工不幫忙就算了，還偷拍恥笑，真的很可惡。