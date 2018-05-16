買彩券就能活？幸運男中獎逾180次 「5天內中2次頭獎」爽領5千萬

示意圖。(圖/ 取自達志影像)

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／綜合報導

中1次獎是運氣好，但中獎超過180次根本就是財神爺附身！澳洲雪梨有一名40歲男子7日在一間彩券行買樂透中頭獎，12日又到同一間店買樂透，沒想到又中頭獎，5天內2次頭獎讓他共贏得澳幣247萬元(約新台幣5526萬元)；而這名幸運男其實至今已累績中獎超過180次，他直言「不知道自己怎會如此幸運」。

綜合外媒報導，澳洲雪梨邦迪有一名40歲男子，在7日到一間彩券行買樂透，中了獎金有100萬澳幣(約新台幣2237萬元)的頭獎，當他還在計畫如何運用這筆獎金時，12日他又到了同一間店買彩券，神奇的是，男子又再次被幸運女神眷顧中頭獎，獎金高達147萬澳幣(約新台幣3289萬元)；短短5天內在同一間店中獎2次，讓他興奮地表示，「一切都讓人不敢相信」。

而這名幸運男其實不只中過這2次獎，從他開始買彩券到現在，中過大大小小的獎至少180次，光是30次三獎和150次四獎，獎金就有102萬澳幣(約新台幣2282萬元)，連他自己都很驚訝能中那麼多次獎，「我想要跟其他人分享中獎的技巧，但我無能為力，因為我也不知道自己怎會如此幸運，好比受到上帝眷顧」。

幸運男也表示不會因為中了2次頭獎，原本的人生計畫就有所改變，他已打算好好運用這筆錢做謹慎的投資、換一輛新車還有去夏威夷度假。而他在同一間彩券行中了2次頭獎的消息傳開後，有許多人特地慕名前往購買彩券，讓老闆開心地說，「上次賣出頭獎彩券已經是8年前，沒想到最近會有這種喜事，有客人更誇讚我們是受幸運之神眷顧的商店」。

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