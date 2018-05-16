為何中華電499願意延到月底？背後超高招行銷手段曝光

2018年05月16日 11:37 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

499元吃到飽掀起電信大戰，中華電信14日宣布若在15日晚上12點前到數位門市登記，5月底補件即可，被轟是變相延長。事實上，中華電信不論是499吃到飽或是線上預約延長到5月31日的策略，都是經過成本計算，用戶小心以為撿到便宜，卻反而當了冤大頭！

關於499的行銷手法，有專業鄉民「Historia」在PTT上以「開餐廳」做為比喻，指出在作訂價時若只以「材料成本＋人事＋水電營運成本＋利潤＝售價」那麼這家店八成會倒，或者發現金流明明很穩定可是怎麼偏偏沒有賺錢，「因為餐廳開下去還有一筆裝潢跟餐廚設備的開支，由於這筆開支有時效性，因此這筆成本你必需加進去訂價裡面才是合理價格。」

鄉民解釋，市面上有所謂的「餐飲業訂價大致抓食材成本三倍」的算法，其實一點也不黑，剩下六成多的價格不是老闆全部拿走，而是要支付水電營運、人事開支、稅賦規費、設備攤提等等，最後剩下的才是真正盈餘。

他認為，面對「499之亂」，撇除中華電信獨厚特定顧客導致老顧客反彈的公關危機，最主要的另一個背景就是中華電信當初投入4G建置設備的成本已經差不多快攤提完畢了，「這時候中華電信有兩個選擇，第一是維持原來費率把差額當成額外淨利，第二是降價反應成本。」而又剛好遇到公關危機，於是中華電信選擇了逆境也要主動進攻的操作思維，「乾脆直接作大降價促銷，順便用30個月合約綁住用戶跟吸引競爭對手跳槽先把5G領土圈起來。」

換言之，中華電信選擇把這筆額外營利投資在5G戰場先框住客戶，因為明年5G開始上路建置，之後各家電信商同樣必需投資鉅額成本而再次重新攤提設備壓力，現在用大促銷框住客戶，等於明年都是在替他們降低成本攤提的壓力，「而這樣一來，問題就丟給設備攤提率不如中華電信的競爭對手，是否跟進？跟進會不會侵蝕營利？把危機處理從自己轉移到對手身上。」

最後，鄉民強調，這是很正常、很常見的經營跟行銷操作，「成功的行銷是引導對方覺得『我想要（這樣做）』，它迷人之處在於，到了結局所有人都覺得自己得到好處而滿意，從敵對變成非敵對。」