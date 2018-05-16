明星臉部落客泡裸湯疑似露點 老公淡定回覆：很美不用修

2018年05月16日 12:16 邱柏玟

部落客太競爭？有一名部落客最近在部落格介紹去日本泡湯之旅，分享他帶著老婆和兩名小孩體驗裸湯的照片，更大方送上老婆的「福利照」給讀者，但有眼尖網友發現照片中的右乳疑似露點，引起熱烈討論；後來有人留言提醒露點並建議「修圖一下」，部落客竟大方地回應，「很美不用修喔」。

一名部落客於昨(15)日在部落格分享新文章，介紹和老婆、兩名小孩到日本體驗溫泉泡湯之旅，文章內更大方秀出老婆與小孩全裸入浴池的照片，不過在老婆的兩張個人照中，有一張照片「右乳」疑似露點，造成網友瘋狂轉發。還有部分網友覺得部落客老婆有明星臉，神似女星魏蔓，但也有人開玩笑，「這孫協志？」

部落客老婆的「裸湯福利照」引起網友熱烈回應，「福利也太棒了！已經生兩個小孩胸形還是好棒」、「整篇介紹的很仔細，卻在媽媽的福利照出現時整個定格不想繼續看下去」、「太拼了」、「優質好圖文！藝術成分可以再多一點會更好」；有人還認為沒什麼好大驚小怪，「這篇介紹很健康很自然」。

部落客該篇疑似有露點照的文章吸引大票網友留言，底下有人提醒有露點建議修圖，但部落客老公霸氣地說「很美不用修」。(圖/ 翻攝自部落格，已取得部落客授權使用)

有眼尖網友發現照片疑似露點，建議要修圖，但部落客只淡定地說，「很美不用修喔」；還有人匿名問說，「那是乳暈嗎」，他仍大方表示，「大家都有乳暈」。而有人好奇他的老婆是否知情，他也強調，「所有上傳網路的照片和文章都要媽咪同意」。