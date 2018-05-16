誇張！英國人臉辨識抓通緝犯 「錯誤率」高達9成

2018年05月16日 12:36 陳慶餘

隨著科技進步，不少國家的警方也開始嘗試使用人臉辨識系統幫助辦案，像是中國大陸的「天網」就是一例。根據英國媒體報導，其實英國警方也會使用過類似的人臉辨識系統來幫助辦案，但卻因為錯誤率實在太高，因此也爆發出不少爭議。

綜合外媒報導，根據英國非營利民間組織「Big Brother Watch」的調查指出，南威爾斯（South Wales）警方利用人臉辨識技術在2017年5月到2018年3月期間認出了2685名「通緝犯」，但在調查後卻發現當中有2451人都是誤認，成功識別的僅有234人，錯誤率高達91.3%。

除了本次試驗之外，倫敦警方也曾經在2016年及2017年的諾丁漢丘嘉年華會（Notting Hill Carnival）上使用人臉辨識系統來識別民眾身分，結果卻把102名無辜民眾錯認為通緝犯。

據了解，英國警方本意是要透過人臉辨識來協助辦案，希望能夠在大型的活動中迅速找到警方的通緝犯，但由於該技術在英國目前沒有明確的法令及政策，加上錯誤率實在是太高，導致出現不少質疑聲浪。

「Big Brother Watch」總監卡羅（Silkie Carlo）就語重心長的指出：「人臉辨識系統是一種危險的專制監控工具，它可以從本質上改變英國的警務工作，民眾會在任何地方被跟蹤、定位和監視…或者是被誤認成犯人，普通人被要求出示身份證明來證明自己的清白，只因為警察錯誤地將成千上萬的無辜公民視為犯罪分子！」