被捧「妓世」代言人！童仲彥再出狂言：童床共枕、童性協力

2018年05月16日 13:46 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

台北市議員童仲彥因家暴案被民進黨開除黨籍，從此開啟強推性專區之路，不僅到私娼寮考察，還秀出愛滋檢驗報告，昨（15日）甚至自爆嫖妓無數次，被網友力讚「了不起，誠實！」面對粉絲留言追捧「妓世救人，唯有阿童」，童仲彥再度口出狂言，以「童床共枕、童性協力」熱情回應。

童仲彥昨在臉書宣布舉辦網聚，主張恢復萬華為歷史文化古城，並集中於林森北路設立性專區，透過稅收提撥安置街友協助就業，以期「跳離假掰的社會」。屆時與會者還會附贈「了不起負責面具」、「拳打假掰T」，除了飲料無限暢飲，現場還邀請到性工作者現身說法。

網聚消息一出，不少粉絲留言力挺，「看阿童真情流露一點也不假掰，我決定用選票支持你」、「不說別的，光你支持性產業，我就投你一票了」、「阿童真男人！不像一些議員出國假考察真嫖妓還不敢承認，阿童對大眾誠實，實在是必須挺一波」，還有人追捧童仲彥是「妓公下凡」，樂得童仲彥大悅「好哽！您真是才子！」

另外也有網友以「讓林森北超越華爾街，讓中山區超越芭達雅！」為口號，直言「我相信童哥不會濫用自己的明星光環，我相信童哥可不是下半身思考的只是去發洩精力，童哥求的是看見產業最下游最真實的一面，為的是在將來能實現最公平的交易環境」並對童仲彥喊話「與民童心、民與童心」，一番見解被童仲彥大讚精闢。

不過也有反對者痛批「你最假掰，以為自己身敗名裂就毫無形象包袱每天耍猴戲，可悲齷齪台男，噁嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔」被童仲彥反嗆「哩係咧靠腰哦？我在推政見，噁屁呀？看！」