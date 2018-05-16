被捧「妓世」代言人！童仲彥再出狂言：童床共枕、童性協力

被捧「妓世」代言人！童仲彥再出狂言：童床共枕、童性協力（圖／翻攝自《台灣阿童─童仲彥》臉書）

友善列印
／綜合報導

台北市議員童仲彥因家暴案被民進黨開除黨籍，從此開啟強推性專區之路，不僅到私娼寮考察，還秀出愛滋檢驗報告，昨（15日）甚至自爆嫖妓無數次，被網友力讚「了不起，誠實！」面對粉絲留言追捧「妓世救人，唯有阿童」，童仲彥再度口出狂言，以「童床共枕、童性協力」熱情回應。

童仲彥昨在臉書宣布舉辦網聚，主張恢復萬華為歷史文化古城，並集中於林森北路設立性專區，透過稅收提撥安置街友協助就業，以期「跳離假掰的社會」。屆時與會者還會附贈「了不起負責面具」、「拳打假掰T」，除了飲料無限暢飲，現場還邀請到性工作者現身說法。

網聚消息一出，不少粉絲留言力挺，「看阿童真情流露一點也不假掰，我決定用選票支持你」、「不說別的，光你支持性產業，我就投你一票了」、「阿童真男人！不像一些議員出國假考察真嫖妓還不敢承認，阿童對大眾誠實，實在是必須挺一波」，還有人追捧童仲彥是「妓公下凡」，樂得童仲彥大悅「好哽！您真是才子！」

另外也有網友以「讓林森北超越華爾街，讓中山區超越芭達雅！」為口號，直言「我相信童哥不會濫用自己的明星光環，我相信童哥可不是下半身思考的只是去發洩精力，童哥求的是看見產業最下游最真實的一面，為的是在將來能實現最公平的交易環境」並對童仲彥喊話「與民童心、民與童心」，一番見解被童仲彥大讚精闢。

不過也有反對者痛批「你最假掰，以為自己身敗名裂就毫無形象包袱每天耍猴戲，可悲齷齪台男，噁嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔」被童仲彥反嗆「哩係咧靠腰哦？我在推政見，噁屁呀？看！」

誇張！英國人臉辨識抓通緝犯 ... 酸到爆！人渣文本：民進黨派「...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。