誤認是千元破花瓶！擺車庫11年 專家認出：乾隆御製骨董

2018年05月16日 14:42 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

許多人看見破舊的花瓶，可能都認為它不具任何價值。英國一名婦人繼承祖父留下的舊花瓶，由於認為它僅是一個普通的花瓶，打算將其送至慈善商店，不過在他人建議下，轉而拿到拍賣行拍賣，沒想到竟被標出8.7萬英鎊(約新台幣352萬元)的高價，隨後才知這個花瓶竟是「乾隆御製骨董」。

綜合外媒報導，83歲婦人安妮（Anne Beck）從祖父那繼承一個高約30公分的中國瓷花瓶，原來她的祖父是一名骨董修復師，當年一直沒有未將其修復完成，但花瓶已相當老舊，且瓶口與底部都有破損，因此便將其擺放在車庫裡，長達11年的時間，安妮還打算將花瓶拿至慈善商店做公益。

不過在前往途中，順道至伊斯特本拍賣行，期間向人提到這個花瓶，在他人建議下拿出花瓶競標，起初被專家估價約90至120英鎊（約新台幣3643至4857元），但隨後又被另一名識貨的德國華僑相中，以8.7萬英鎊（約新台幣352萬元）的高價標下。

此結果令安妮相當吃，最後將其所得投資，用在兩名孩子與四名孫子身上，及捐善款至慈善機構。而這隻花瓶來頭可不小，瓶身繪有八仙賀壽的圖示，被證實年代可追溯至18世紀，是中國乾隆皇帝時期的皇室御製品，瓶身若未有破損，拍賣價格可能高達2.5億至5億英鎊（約101億至202.5億元台幣）。

安妮震驚的表示「我原本想將它帶到慈善商店，甚至認為對方還可能不接受它，因為這隻花瓶破損太嚴重了。拿出來拍賣時，我暗自認為若能標得100英鎊(約新台幣4048元)就很不錯了，直到得知它的來源後，我感到相當吃驚」。