10歲女童網聊遇怪男 猥褻問：身體願意讓「爸爸」碰嗎？

2018年05月16日 14:55 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

現在社會連網路上都有一堆變態，家中小朋友玩手機一定要注意！最近大陸一名杜先生觀察到10歲大的女兒，熱衷於影音APP《抖音》，時常自拍影片上傳分享，卻意外發現女兒與一名陌生男子的露骨對話，「妳的身體願意讓『爸爸』碰嗎？」讓他氣得報警處理；變態男被找到時還裝傻，記者出示對話截圖才急忙道歉。

綜合陸媒報導，杜先生的10歲女兒日前開始玩《抖音》，常常自拍影片上傳，他看她玩得開心又覺得有趣，就沒有阻止她繼續接觸網路影音平台這一塊；後來卻發現女兒頻繁與一名陌生男子「九宮格」聊天，他從聊天紀錄得知兩人從《抖音》認識，但有些對話內容讓他嚇壞了。

杜先生發現女兒和陌生男子的露骨對話，察覺情況不對馬上報警處理。(圖/ 翻攝自微博)

杜先生將女兒及九宮格的聊天對話截圖，九宮格疑似要女兒喊他「爸爸」，甚至猥褻地問她，「妳的身體願意讓爸爸碰嗎？」、「讓我成為妳的第一個男人」、「妳願意嗎」，一些不堪入目的言語讓年幼的女兒不知如何是好，向他說「讓我好好想想」，但對方仍繼續丟直球，詢問「妳要想什麼？」

這些內容讓杜先生看了勃然大怒，馬上報警處理，避免年幼的女兒受到傷害。而當地記者循線找到該名變態男子「九宮格」，一開始他矢口否認自己有做出不當行為，還裝傻說「認錯人」，當記者秀出他與10歲女童的對話截圖，他才改口「好的我知道了，以後會控制自己的行為」。