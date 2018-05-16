10歲女童網聊遇怪男 猥褻問：身體願意讓「爸爸」碰嗎？

10歲女童網聊遇怪男 猥褻問：身體願意讓「爸爸」碰嗎？(圖/ 翻攝自微博)

友善列印
／綜合報導

現在社會連網路上都有一堆變態，家中小朋友玩手機一定要注意！最近大陸一名杜先生觀察到10歲大的女兒，熱衷於影音APP《抖音》，時常自拍影片上傳分享，卻意外發現女兒與一名陌生男子的露骨對話，「妳的身體願意讓『爸爸』碰嗎？」讓他氣得報警處理；變態男被找到時還裝傻，記者出示對話截圖才急忙道歉。

綜合陸媒報導，杜先生的10歲女兒日前開始玩《抖音》，常常自拍影片上傳，他看她玩得開心又覺得有趣，就沒有阻止她繼續接觸網路影音平台這一塊；後來卻發現女兒頻繁與一名陌生男子「九宮格」聊天，他從聊天紀錄得知兩人從《抖音》認識，但有些對話內容讓他嚇壞了。

杜先生發現女兒和陌生男子的露骨對話，察覺情況不對馬上報警處理。 杜先生發現女兒和陌生男子的露骨對話，察覺情況不對馬上報警處理。(圖/ 翻攝自微博)

杜先生將女兒及九宮格的聊天對話截圖，九宮格疑似要女兒喊他「爸爸」，甚至猥褻地問她，「妳的身體願意讓爸爸碰嗎？」、「讓我成為妳的第一個男人」、「妳願意嗎」，一些不堪入目的言語讓年幼的女兒不知如何是好，向他說「讓我好好想想」，但對方仍繼續丟直球，詢問「妳要想什麼？」

這些內容讓杜先生看了勃然大怒，馬上報警處理，避免年幼的女兒受到傷害。而當地記者循線找到該名變態男子「九宮格」，一開始他矢口否認自己有做出不當行為，還裝傻說「認錯人」，當記者秀出他與10歲女童的對話截圖，他才改口「好的我知道了，以後會控制自己的行為」。

討厭的同事要離職 她送「瀉藥... 明星臉部落客裸湯露點吸60萬...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。