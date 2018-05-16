泰「猛男服務生」裸上身賣海鮮！女顧客暴動：辣眼睛

泰「猛男服務生」裸上身賣海鮮！女顧客暴動：辣眼睛(圖翻攝自臉書/สถานีมีหอย ตลาดหัวมุม เกษตร-นวมินทร์)

友善列印
/綜合報導

泰國不少店家為了吸引消費者，會祭出俊男美女的銷售手法。泰國有一間海鮮店意外爆紅，店內的員工各個都是帥哥猛男，不過有趣的是，猛男半裸上身穿著圍裙，用特殊的騷法服務顧客，也意外吸引許多客人慕名而來。

店內主要販售美味的海鮮料理(圖翻攝自臉書/สถานีมีหอย ตลาดหัวมุม เกษตร-นวมินทร์) 店內主要販售美味的海鮮料理(圖翻攝自臉書/สถานีมีหอย ตลาดหัวมุม เกษตร-นวมินทร์)
猛男服務生在工作時，會穿著性感的服飾(圖翻攝自臉書/สถานีมีหอย ตลาดหัวมุม เกษตร-นวมินทร์) 猛男服務生在工作時，會穿著性感的服飾(圖翻攝自臉書/สถานีมีหอย ตลาดหัวมุม เกษตร-นวมินทร์)

位於泰國曼谷市區華馬夜市(Hua Mum Night Market)一間名叫「Staneemeehoi」的海鮮餐廳，店內販售各式各樣的海鮮料理，而最吸睛的則是他們的「猛男服務生」，每個人都擁有八塊腹肌、帥氣的臉龐，有趣的是他們在服務客人時，會穿上性感的小背心、女僕裝及護士裝等，而且每晚還有變裝表演。

而猛男服務生的變裝表演，也成了吸引顧客上門的特色(圖翻攝自臉書/สถานีมีหอย ตลาดหัวมุม เกษตร-นวมินทร์) 而猛男服務生的變裝表演，也成了吸引顧客上門的特色(圖翻攝自臉書/สถานีมีหอย ตลาดหัวมุม เกษตร-นวมินทร์)
而他們私底下，其實都相當的帥氣(圖翻攝自臉書/สถานีมีหอย ตลาดหัวมุม เกษตร-นวมินทร์) 而他們私底下，其實都相當的帥氣(圖翻攝自臉書/สถานีมีหอย ตลาดหัวมุม เกษตร-นวมินทร์)

上菜時，穿著性感女裝的猛男服務生，還會隨著音樂起舞，甚至還會與顧客同樂，擁有一張帥氣的外型，而舉手投足卻散發出騷味，讓不少顧客慕名而來，他們甚至還紅到上節目。不少網友紛紛表示「女生去了，會非常開心的一家海鮮餐廳」、「我想每天都去光顧，看你們有趣的表演」。

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