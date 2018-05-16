「不愛她了跟我說」女兒出嫁 硬派老爸一席話逼哭百萬網友

2018年05月16日 17:18 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

哭慘了！這段畫面後勁很強（影片取自Facebook/Ting Yi Yeh）

俗話說「女兒是爸爸上輩子的情人」，即便是平時板著一張臉的硬派老爸，面對嫁女兒的那一刻，也會有潰堤的時候。一名女網友的姐姐日前出嫁，她在網路上分享爸爸叮囑女婿的一段影片，字字句句都是父親對女兒最深的疼愛，影片曝光後逼哭百萬網友。

原PO在臉書貼文中寫道，爸爸學歷不高，很少寫字，有時還會忘記怎麼寫，但姐姐要出嫁時，爸爸特地寫了一張小抄，吐露平時羞於表達的疼愛，過程中還忍不住哽咽落淚，讓原PO相當動容，「這是今天以來，最讓人感動，感心也才知道硬骨頭的爸爸，是多愛我們三個女兒，永遠的避風港，永遠的靠山…娘家」。

影片中，這位硬派老爸緩緩將手中的小抄打開，逐字對著女婿唸道「第一個抱她的人，是我不是你；第一個親她的人，是我不是你；第一個愛護她的人，是我不是你。可是，陪伴她一生的人，我希望是你。不過，若有一天，不愛她了，你不要跟她說，跟我說，我會帶她回來…」

原PO透露，爸爸個性保守，身為嚴父的他，平時在家不會和孩子聊太多心裡話，也不善於表達自己的愛，「但自從媽媽4年前過世之後，我們父女間的感情就慢慢增溫了。」

影片不只被轉分享到臉書《爆廢公社》，還有人將內容翻成日文，不少人被感動得一把鼻涕一把眼淚，「天啊！短短幾句，就這麼洋蔥」、「這種真的不行，太好哭」、「哭哭，想到我天上的爸爸」、「我開始擔心我2歲的女兒了...」