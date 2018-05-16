故意點高級料理！約會一半就落跑 渣男3年沒付過錢

2018年05月16日 17:22 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

男女約會吃飯，不論由男方還是採AA制付錢，在未經討論前，都不應該先落跑。美國一名男子在網路上交友，之後將女方約出來吃飯，更刻意點高級的餐點，再趁空檔時離開，獨留女方在餐廳裡幫他付錢，他利用這個方法騙吃騙喝長達3年，而受騙女性甚至多達5位。

綜合外媒報導，居住於加州的保羅（Paul Gonzales）去年3月，透過手機交友APP結識30歲單身女性，期間兩人交談甚歡，隨後兩人就相約在一間高檔餐廳見面，保羅點了菲力牛排、葡萄酒及龍蝦等高級料理，但用餐接近尾聲時，保羅突然表示要接重要電話而離開，豈料就再也沒回來了。

女方在結帳時，才被餐廳服務生告知，保羅早就離開了，且先前他也曾用相同手法，騙另外兩名女性，更表示願意提供協助報警。而保羅為了不被識破，他決定約在其他餐廳，甚至假借要回車內拿充電器等理由離開。而其中一名曾被騙的女性卡羅(Carol)表示，為了要躲過被認出，保羅甚至將交友網站上的註冊名字改為麥可(Mike)。

至今已有5名受害者，跳出來指控保羅的惡行，將全部受害時間拼湊起來，發現保羅以此方式，騙吃騙喝長達3年的時間，而目前保羅仍未被逮捕，律師也呼籲，希望有更多受害者出來指證，依加州的法律來判，他恐將面臨6個月以上的徒刑，也告誡女性，網路交友要小心。