電梯裡摟抱10歲女童拒道歉 阿公家屬辯「南北差異」

2018年05月16日 18:38 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

南北差異有差這麼多？大陸江蘇省蘇州市日前傳出，一名80歲阿公在電梯內猥褻女童，期間強行抱住她，事後女童母親相當不滿，對方家屬不僅沒有悔意，行徑也相當囂張，此事件也引發網友砲轟，豈料最近家屬才出面表示，這其實是南北差異造成的誤會，讓網友更為火大。

阿公的家屬辯稱，這是南北差異(圖翻攝自/觀風聞)

阿公的家屬辯稱，這是南北差異(圖翻攝自/觀風聞)

綜合陸媒報導，事發於13日下午3點左右，一名年約80歲的阿公，與一名女童一起進電梯，一開始就試圖與對方攀談，之後又假借要按電梯按鈕，將身體靠近女童，最後甚至將手伸向她胸前，更從背後將其抱住，女童當時很害怕，卻無力掙脫阿公的魔掌。

直到電梯門再度開啟，女童才奪門而出，而該名阿公竟毫無悔意，還朝著對方揮手道別，而他的誇張行徑也被監視器錄下。由於女童遭受到驚嚇，目前因高燒住院，但阿公的家屬對此卻不願意道歉，阿公的女兒還囂張的嗆「我們不會賠禮也不會道歉，你要把影片PO上網曝光，隨你好了！」。

阿公的家屬辯稱，這是南北差異(圖翻攝自/觀風聞)

阿公的家屬辯稱，這是南北差異(圖翻攝自/觀風聞)

隨後涉案的阿公已遭逮捕，目前依法行政拘留，不過有網友加碼爆料，警方告知家屬，由於老翁已81歲高齡，因此做出行政拘留5日但不執行。讓不少網友相當氣憤，而該名阿公的女兒也出面回應，提到「這是南北的習俗差異」，表示他們那邊的老年人，若是看到可愛的小朋友，都會有這些摟抱的舉動，還以老翁患有癡呆症、身體不好為由，要求警方釋放。

許多網友氣憤的表示「不道歉，還甩鍋給南北差異？這大概是南北差異被黑得最慘的一次」、「老不要臉的」、「80歲需要保護，未成年就無所謂了嗎？氣死我了」、「這世上變態人渣，怎麼那麼多啊！女孩子真的太弱勢了」、「我媽是南方人，我爸是北方人，怎麼沒聽我爺爺奶奶姥姥姥爺說過，這狗屁南北差異？」。