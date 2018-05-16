物化女性？國中考題「女人使用期長、磨損需送修」 網怒批

2018年05月16日 20:41 杜炤佑

學校教育應是每個人成長的重要階段，但日前就有網友爆料，台北市景美國中的國文段考試題中，竟出現物化女性的考題，當中提及「女人為上帝生產讓男人愛恨交加的產品，可重複使用，使用壽命長，但缺點是使用時間一長，磨損嚴重，必要時，可到全市各大維修部（整容美容醫院）維修。」引起網友熱議。

網友在「批踢踢實業坊」PO文表示，家教妹妹的國文試題竟出現女人的特性為「使用期長」、「磨損」、「上帝造物有限公司」等字眼，讓她氣炸說：「到底在寫什麼，都2018年還有這種性別盲，閱讀測驗的文章也沒附出處，難道是老師自己寫的？」

原PO表示：「審題老師在幹嘛？一點性別意識都沒有，直接讓這種題目送印，學生選出「正確」答案後，這些概念可能就內化成為他們的價值觀。」最後更怒批「性平教育永遠有一堆豬隊友！」

景美國中的國文試題引起網友熱議。(圖/翻攝自PTT)

景美國中的國文試題引起網友熱議。(圖/翻攝自PTT)

該題目在網上流傳後，引起許多網友討論，「很誇張欸，還使用說明咧」、「這內容實在太誇張了，自以為幽默嗎？」、「推送性平會！！！孩子的教育不能等」、「自以為幽默嗎」、「在網路上會覺得有梗，出現在現實還是考題有點過頭了」、「標準的物化、性別刻板印象、性別歧視」、「看沒幾行就很不舒服」。

不過也有部分網友認為並無不妥，「雖然我覺得題目沒什麼，但理性分析一下，看不出這題目到底在考什麼重點」、「就題目而已，台女是有多玻璃心」、「還好吧」、「沒那麼嚴重吧」。