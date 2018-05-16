訂榴槤造型蛋糕！內餡「真有榴槤」客嫌噁 網見照片全歪樓

訂榴槤造型蛋糕！內餡「真有榴槤」客嫌噁 網見照片全歪樓(圖翻攝自/爆怨公社)

友善列印
/綜合報導

不少顧客會要求店家製做造型蛋糕，不僅好看又應景。日前一名蛋糕師傅PO文抱怨，顧客向他們訂購榴槤造型的蛋糕，沒想到之後對方在官網發現，榴槤蛋糕裡的內餡竟真的是榴槤，趕緊致電抱怨，讓蛋糕師傅無奈的表示「做榴槤造型蛋糕當然要夾榴槤啊…」。

蛋糕師傅PO文小抱怨(圖翻攝自/爆怨公社) 蛋糕師傅PO文小抱怨(圖翻攝自/爆怨公社)

一名蛋糕師傅在《爆怨公社》提到「做榴槤造型蛋糕當然要夾榴槤啊…」，由於客人到店裡訂購一款榴槤造型蛋糕，沒想到返家後，在店家官網上發現，榴槤蛋糕的內餡也是榴槤，於是打電話來抱怨。讓原PO無奈的表示「覺得味道不能接受可以選擇其他商品，怎麼會打電話來，問我為什麼要做那麼噁心的口味，你覺得噁心不代表其他客人不能接受啊…」。

由於蛋糕做得太像，許多網友都狂問哪裡可以買到(圖翻攝自/爆怨公社) 由於蛋糕做得太像，許多網友都狂問哪裡可以買到(圖翻攝自/爆怨公社)

許多網友紛紛表示「不是啊…不吃榴槤為什麼要選這種蛋糕？而且選之前不先了解有什麼內層？畢竟這是特殊…」、「買榴槤造型蛋糕卻討厭榴槤的味道？這客人怎麼了？」、「用眼看就是榴槤啊！要不然看榴槤吃巧克力嗎？好好笑的客人」、「他可能想說老婆餅裡面沒有老婆」。

更有不少網友直呼蛋糕太逼真，全歪樓狂問「這哪裡可以買到？」、「要是沒切開我還真沒發現是蛋糕」、「我要抗議，太像了！」、「超強的，偷偷問可以從哪裡跟您訂蛋糕」、「好厲害！以為是真的榴槤，才想說怎麼這樣切，結果是蛋糕」、「好猛！我以為是真的榴槤...，可是榴槤蛋糕不就是要夾榴槤嗎？而且榴槤明明很好吃」

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