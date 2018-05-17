芒果青要「沾醬」吃鹹的？ 網推爆：內行人吃法

芒果青要「沾醬」吃鹹的？ 網推爆：內行人吃法(圖翻攝自/爆廢公社)

友善列印
/綜合報導

台灣南北對於美食的吃法都不同，先前就有民眾品嚐番茄配「薑泥、甘草、白糖、醬油」沾醬，讓北部人直呼奇怪，而其實南部古早味芒果青的吃法也大不同，不少曾經品嚐過的網友表示「這是內行人在吃的」。

一名網友在《爆廢公社》表示，日前拿到幾顆生芒果，老公回家後自製芒果青，並將成品傳給她看，沒想到竟與原PO印象中的芒果青不同，一問之下才知道是鹹的，裡面添加「砂糖、醬油、大蒜」，由於第一次看見這種吃法，讓她吃驚的問道「這是學我們南部人番茄沾的一個概念嗎？有人這樣吃過芒果青嗎？他說我不識貨，這樣很好吃」。

芒果青要「沾醬」吃鹹的？ 網推爆：內行人吃法(圖翻攝自/爆廢公社) 芒果青要「沾醬」吃鹹的？ 網推爆：內行人吃法(圖翻攝自/爆廢公社)

許多沒吃過的網友表示「我真的沒聽過看過這種吃法，芒果青就是要酸酸甜甜，有碎冰的才是芒果青啊！」、「好怪喔！這真的好吃？好多人留言說好吃」、「第一次看到耶！」，也有南部網友透露曾吃過，但無法接受「我是南部人，但無法接受」、「吃過一次就不敢吃了」。

還有許多南部網友提到「這是南部早期的吃法。以前鄉下家門口或馬路邊都是土檨仔(台語，土芒果)加蒜頭、醬油，主要是要去酸跟澀」、「南部幾乎都這麼吃」、「我爸爸都用這樣給我們吃，因為他說南部人都這樣吃，而且超好吃的」、「醬油+蒜頭辣椒好吃」、「內行人在吃的」、「這才是老味道」。

更有網友分享其他吃法「還可以自製汽水口味，也別有一番風味唷」、「吃過放辣椒粉的也不錯吃」、「泰式是辣椒鹽加一點糖」、「聽朋友說沾科學麵那邊調味包也好吃」、「青芒果加鹽加百香果汁加糖，很好吃」、「我知道很多原住民會這樣吃耶，聽說很好吃」、「在緬甸很多攤販都這樣賣，員工很愛吃」、「越南同事有用魚露加辣椒加糖，也很好吃」。

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