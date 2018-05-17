盜汗現象超惱人 不管天氣熱不熱就是如影隨形

盜汗現象超惱人 不管天氣熱不熱就是如影隨形(示意圖/shutterstock達志影像 提供)

友善列印
/綜合整理 ; 郭育祥醫師/授權轉載

天氣明明不熱，你卻滿頭大汗，就好像剛剛跑完好幾公里的馬拉松一樣。人家是運動才流汗，你只是坐著剪個頭髮，汗濕的程度像掉到水裡，有這麼緊張嗎？醒著會流汗，那睡著總沒事了吧？才不！盜汗的困擾讓睡覺也不得安眠，常常睡到半夜就得起來換衣服，程度可以嚴重到衣服全身，甚至連被褥都印出了汗水漬的人形。

這盜汗問題影響的不僅僅是身體健康，讓人在日常作息與睡眠間都感到相當不舒服，甚至也會影響人際關係，因為在汗水恣意狂流之後，身體會從燥熱突然轉為強烈的畏寒，那種打從心底冷出來的感覺，會讓人覺得怎麼穿也穿不暖，所以看在別人眼中真是百思不得其解：不是才滿頭大汗嗎？幹嘛又全身包緊緊，裹得如此厚重？真是個怪人！

在自律神經系統的掌控下，人體正常的出汗可以達到調節體溫、保護皮膚等作用，但在失調的狀態下，汗腺的分泌可能不是因應正常的器官組織活動，以至於在不熱的天氣也大量出汗。異常流汗的現象除了可能是自律神經失調之外，當然也有可能是其他健康方面的警訊，例如淋巴瘤、血癌、結核病、內分泌失調如甲狀腺機能亢進、低血糖，或者是心血管方面的疾病等，如果透過檢查已經是先排除上述種種症狀的可能性，加上身體又合併有其他自律神經失調的症狀出現，那麼則建議應該尋求自律神經專科醫師的治療與協助，徹底根除種種不適。

針對盜汗，有立即見效的小妙方可以提供做為參考！自律神經中的交感神經過度亢奮，才會導致異常出汗的現象產生，不妨擰乾一條濕毛巾披掛在頸部，或者手握冰涼的易開罐飲料，這樣就能讓交感神經「冷」靜下來，先行協助體溫的調節，免去它激動地分泌汗水來降溫，您自然就不必頂著滿頭大汗，尷尬地面對周遭人士「有那麼熱嗎」的異樣眼光了！

《本文由 嘉義郭育祥診所 郭育祥醫師授權提供，請勿轉載拷貝！》

文章來源：Dr.Guo‧《郭育祥診所》

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