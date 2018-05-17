靠帥臉約砲把妹！他自產自銷性愛片 半年爽賺上百萬

靠帥臉約砲把妹！他自產自銷性愛片，半年爽賺上百萬（翻攝微博）

友善列印

中國大陸一名因為自產自銷約砲淫片，而在網路上被稱為「91大神」的秦先生，近日傳出遭到公安逮捕，讓不少粉絲都相當著急，紛紛在百度貼吧、微博等等社群網站發文詢問他的下落，而在事隔幾天後秦先生終於出面闢謠，更一次上傳多部影片來證明自己沒有被抓。

近日一位女網友在微博上爆料指出，自己去年透過網路認識了一個帥哥，但是見面之後才發現對方只有164公分，本來她沒有想要發展進一步關係的意思，但這位帥哥卻每天開著要價上百萬的BMW Z4和帶著鮮花來追她，在這樣的猛烈攻勢之下，女子也被攻破最後一道防線。

沒想到兩人在交往發生關係之後，男方就突然變得很冷淡，因此交往半年之後就分手，不過近日她卻看到自己和對方的性愛影片在網路上瘋傳，這時她才驚覺原來自己的前男友就是網路上小有名氣的秦先生，而自己也變成了她影片中的女主角，氣得她報警處理，而警方也循線逮捕了秦先生。

由於與秦先生齊名的另一位約砲達人「夯先生」已經在上個月遭到逮捕，因此秦先生被捕的消息傳出後，不少粉絲也一片哀嚎，紛紛開始在各大社群網站發文詢問事件真相，而秦先生也在幾天後上傳23部最新的約砲影片來闢謠，指出自己根本就沒有被抓，並強調他雖然約砲拍片，但影片全部經過後製，影片女主角的個資也不可能洩漏。

不過秦先生的真實身分卻因為這起事件而曝了光，原來他只是一個在曾經在夜市擺攤、現在是廣東一間小公司職員的普通人，但卻靠著帥臉及甜言蜜語不斷約砲，更將過程拍下來放到網路上拍賣，短短半年內就賺進百萬，甚至是買了一台BMW Z4，而有了好車之後，他約砲更是無往不利。

在秦先生出面闢謠後，就有專業網友分析，此事件很有可能是爆料的微博主或是公眾號，想要透過此事來炒一波人氣，或者是有同業想要藉此機會來中傷秦先生，若事情鬧大一點，落得和夯先生一樣下場也不無可能。

女網友透過微博PO出照片指證歷歷（翻攝微博） 女網友透過微博PO出照片指證歷歷（翻攝微博）
與秦先生齊名的夯先生已經在上個月被逮（翻攝微博） 與秦先生齊名的夯先生已經在上個月被逮（翻攝微博）
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