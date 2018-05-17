主傘沒開怎麼辦？退役傘兵弟兄這樣說

2018年05月17日 10:19 陳慶餘

該名傘兵在跳出飛機後，墜落速度明顯比同袍快上許多（翻攝畫面）

國軍漢光演習預演今（17日）在台中清泉崗基地登場，但卻傳出傘兵高空墜地的意外，一名航特部秦姓上兵在跳出飛機時，疑似傘具沒開完全，導致他從1300英呎（約130樓）高空摔落地面，雖然在送醫之後恢復呼吸心跳，但昏迷指數只有3。消息傳出後，不少網友也開始紛紛在網路上為他加油打氣。

一名曾經跳過漢光演習的退役傘兵弟兄就在批踢踢（PTT）發文指出，一般來說傘兵跳傘，都是會用一條「引張帶」勾在飛機上，當傘兵跳離飛機之後引張帶就會把主傘給勾開，來讓傘兵能夠順利降落，而根據本次事件的曝光影片中，主傘看起來像是有被拉出來，但是卻沒有開完整，導致這位阿兵哥的傘變成俗稱的「一條龍」。

若是發生這種情況，應變的情況會有兩種，第一種是利用「快速解脫器」把主傘解脫掉再拉副傘，但反應時間實在是太短，第二種是直接張開副傘，但由於主傘半開，所以副傘打開之後還是有很大的機率和主傘糾纏在一起，「快速解脫器的部分，我記得教官也是建議不要用…因為反應時間真的太短，通常建議直接拉副傘，但是就會發生主傘副傘打結的情況…」

而該名網友也無奈的表示，「傘具都是保傘連弟兄摺的…這次要飛天的大概是那個摺傘的，傘誰摺的誰跳的都有登記的」。