天龍國保全4萬起跳？網打臉痛揭鬼島「L型」貧富差距惡化

天龍國保全4萬起跳？網打臉痛揭鬼島「L型」貧富差距惡化。(本報系資料照片)

友善列印
／綜合報導

行政院長賴清德日前提及台灣實質總薪資平均月薪逼近5萬元，讓民眾紛紛道歉拉低平均值，不過卻有一名台北網友力挺台灣近2年來經濟成長，自家住宅保全薪資待遇4萬起跳，主任及經理級的也有5萬多，學歷充其量不過是專科畢業而已。對此，有專業網友貼出人力銀行保全薪資級距打臉，反批該說法與古代昏庸皇帝「何不食肉糜」的情況十分相像。

根據104人力銀行統計的數據顯示，不同保全類型與工作內容不同，有不同的待遇，僅有「其他類別」的保全職務才有到4萬元的待遇，不過職缺不多，應該是須具備特殊才能與職務內容，才給的到4萬薪水，至於其他常見的住宅保全、警衛、大樓管理員均薪是31K、29K，大樓總幹事均薪則為37K。

原PO引用商周過去的文章數據，指出台灣血淋淋的貧富懸殊事實，甚至有愈來愈極端的現象，最富的和最貧的5％年所得差112倍。原PO認為，最可悲的是，有人生活在優渥的象牙塔中過慣了好日子，不知民間疾苦，就如同詩人杜甫所說的「朱門酒肉臭，路有凍死骨」，直言「你這種說法跟古代昏庸皇帝說何不食肉糜，有87％像～都以為窮人該死，因為他們不努力生活賺錢～但，事實是，他們每天、每天為了活下去，拚死命地在賺錢，付出的勞力之多。」

原PO也闡述親身經歷，指出台灣「慣老闆」的可怕，他透露自中研院生化所出來後，輾轉換了幾家藥廠，起薪雖然都有30K起跳，業績成長率第2年逼近200％、個人年營業額達到近6000萬，沒想到公司只發給他4萬獎金，理由不外乎是「啊給醫師的口咪熊也要算啊」、「公司辦學術活動都要算進成本呢」等一堆噁爛的理由，他接著說道「這樣的藥廠，我遇到三家，都差不多…他們的老闆、高層來公司開會，百萬名車一輛換一輛不說，豪宅也是每年在買…」

原PO表示，大二時就被老師送到台大的研究所學習，不僅跟著國衛院的院士著手進行肝癌研究，大四已經能帶著台大的大學生作實驗，研究生時至少都3個研究計畫案在身上，有經濟部的千萬計畫、國科會(當年還是國科會，現在是科技部)、農委會或廠商的在輪。

「我作研助的月收是其他實驗室同仁的兩倍…但，出社會後，台灣廠商的慣老闆們就是不爭氣、不上進啊～我寫的『基因檢測』的國家型醫療政策白皮書，老闆帶著他去找李克強，也沒帶我一起去～只會帶我跟大官、工商協會理事長在圓山飯店同桌吃飯，但，開給我的薪水會嚇死你的低，幹你X的就三萬元！對岸三甲級醫院的基因檢測的門診相關規範，草案是我寫的～後來變怎樣我是不知道了，因為領了兩年的「試用薪」三萬元！我憤而離職。」

最後，原PO爆氣總結，「這樣，你懂這社會的真實面貌，跟你嘴中嗆的，你腦中想的這社會，有多大的落差了嗎？」

不少鄉民也深有同感，「我弟保全小主管32K」、「我哥在嘉義當保全，結果月休4天，每天工作12小時，也才領3W多而己！」、「台灣薪水真的低到哭，可是老闆都肥得油滋滋」、「幹，藥廠業務那段字字誅心」、「台灣真鬼島+1」

文章來源：PTT

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