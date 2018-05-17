車模穿WiFi裝海放南半球 一個不小心「點點」意外露出

2018年05月17日 12:08 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

有人要連WiFi嗎？（影片取自Facebook／子涵）

WiFi裝不是每個人都能夠駕馭的！性感車模子涵（Joanna）年僅23歲，擁有34D、24、34的好身材，臉書上逾12萬粉絲追蹤，日前她參加節目錄影，一身WiFi裝大秀傲人南半球，讓現場男星看得臉紅心跳，主持人也坦言這集節目很難主持，不知道要將視線擺哪裡。

子涵日前參加《國光幫幫忙之大哥是對的》節目錄影，大方穿上WiFi裝亮相，辣秀南半球，就連激短熱褲也包不住渾圓屁股蛋，一雙纖細美腿更是一覽無遺。現場男星更是驚呼連連，還有人笑說「手機拿出來好想連WiFi」，主持人庹宗康也大讚「妳的穿著在節目史上留下非常燦爛的一頁。」

子涵大方穿上WiFi裝亮相，辣秀南半球，就連激短熱褲也包不住渾圓屁股蛋。（圖／翻攝自子涵臉書）

被問到這套衣服最滿意的部位，子涵坦言是南半球，「因為很多女生都露北半球比較多，我覺得露南半球比較特別。」她表示，這件WiFi裝是網購的，過去也曾穿它去潑水節，至於被主持人問到衣服尺度是否會太大？她則平淡表示「我覺得OK！」

在錄影過程中，最害羞的莫過於，由於整件WiFi裝「衣不蔽體」，她一邊講話，衣服難免也受到扯動，頻頻陷入走光危機，所幸她有作足防護措施，僅微微露出咖啡色圓點形狀的胸貼，但這一幕也讓不少男網友看得臉紅心跳，還有人直言「這個子涵真的讓我硬得不行！」

事實上，上個月有不少超跑車主，包括瑪莎拉蒂、海神、大牛、小牛等17部車相約現身墾丁音樂季，其中子涵駕駛的粉紅奧迪R8「香車美人組合」更是殺光不少底片，引起極大關注。看好她的演藝星路，綜藝天王吳宗憲更多次在節目上點名，想要簽下她。