傘兵「腳纏繩」躺姿照曝光 目擊者求收驚：心理陰影很大

傘兵「腳纏繩」躺姿照曝光（圖／翻攝畫面、秦員臉書）

友善列印
／綜合報導
漢光演習意外》主副傘都沒開！傘兵高空墜地重傷

國軍漢光演習今（17日）上午在空軍清泉崗基地進行「聯雲操演」預演時驚傳意外！26歲秦姓傘兵因主傘未開、副傘吃風不足，從1300呎高空墜地重傷，經過4個小時的搶救，昏迷指數從3分提升至7分。有民眾用單眼近距離捕捉到秦員墜落時的近照，讓他驚呼「心理陰影真的很大。」

原PO在《PTT》八卦板透露，自身為清泉崗附近居民，也是個軍武迷，今早不幸目擊該意外發生，第一時間他用單眼+小砲拍下畫面，照片中可見，秦姓傘兵副傘張開一半，疑似因為有繩索纏繞住腳，所以整個人呈現躺姿狀態，在半空中掙扎。

原PO也強調，事發當下他已經跟國軍聯絡，並願意提供照片，供事故釐清案情，但撞見意外的發生也讓他造成極大驚嚇，直言「有人可以介紹台中收驚的嗎？心理陰影真的很大…」同時他也對鄉民們喊話，「希望大家給予國軍多點鼓勵，也幫這位上兵集氣祈福，希望他能順利活下來。」

童綜合醫院表示，患者到院已無呼吸心跳等跡象，昏迷指數3，送院搶救兩分鐘後恢復自主心跳，經過4小時搶救，急診室發布聲明，患者的昏迷指數已拉至7、8，對聲音有微弱反應。

陸軍航空指揮部特戰營政戰主任伍立文表示，秦姓士兵2015年入伍，服務已經3年，今天是跳傘第11次，前面已完成5次基本傘，還有轉換複訓，這次是在清泉崗完成第3次跳傘，他有完成基本傘訓及合格簽證，是一位合格成熟的傘兵。

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