柏克萊畢典代表致詞 台生葉采衢手上幹嘛拿湯匙？

柏克萊畢典代表致詞 台生葉采衢手上幹嘛拿湯匙？（圖／翻攝自加大柏克萊分校工學院研究所的畢業典禮影片）

友善列印
／綜合報導

150年來首位台灣女孩站上柏克萊畢典，代表全體碩士生進行畢業致詞的葉采衢，近日在台灣獲得極大關注，不過你有注意到當時她手上拿著一支湯匙嗎？

陽明大學醫學系畢業、即將從美國加州大學柏克萊分校的工程學院取得碩士學位的葉采衢，日前代表全體碩士生上台進行畢業致詞，而她是該校工程學院創立150年來，第一位來自台灣的畢業致詞代表，同時她也舉了一個生動的例子，分享她在柏克萊學到的寶貴經驗。

柏克萊畢典首位致詞台生葉采衢 柏克萊畢典首位致詞台生葉采衢。（圖/擷取自Berkeley Engineering Livestream）

她透露，她到達柏克萊念書的第一個早晨，課堂上擺了幾樣工具，有鐵鎚、丈量尺，還有湯匙。老師要他們先選一樣，但不告訴他們用途，之後分組來使用這個工具，沒想到老師事後竟要他們利用手上的工具，將一大塊冰塊削成一公斤重，「我很失望地看著我所選的工具，因為我選的是一個湯匙！」

葉采衢提到，畢業後面臨的挑戰和那天是一樣的，面對瞬息萬變的世界，手上的工具或許不管用了，就像是進到柏克萊，大家當時所選的是自己喜愛的專業，也不清楚日後會遇到的難題，但柏克萊的訓練遠比如何使用一個工具更為重要，其中的創意、批判性思考和團隊精神才是主要目的。

來自台灣的葉采衢，代表全體碩士生上台進行畢業致詞。 來自台灣的葉采衢，代表全體碩士生上台進行畢業致詞。（陽明大學提供）

陽明大學表示，葉采衢在校取得醫學系學士後，赴美攻讀轉譯醫學碩士學位，研究領域是罕見疾病囊狀纖維化的基因治療。目前還沒有藥物可以完全治療這個疾病，她期盼能將科學研究發展成臨床藥物。她以「讓世界成為更好的地方」(make the world a better place)為題，在柏克萊分校發表畢業演說。

葉采衢風光致詞的消息一出，不少人讚她為「台灣之光」，也有網友找出她當時的學測成績是74級分，國文、英文、數學、自然皆為15級分，社會14級分。此外，亦發現葉采衢同時還考上陽明、成大和北醫3校醫學系。

有網友從補習班網站找到2010年葉采衢學測金榜榜單，當年她學測74級分。 有網友從補習班網站找到2010年葉采衢學測金榜榜單，當年她學測74級分。（圖／擷取自補習班網站）
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