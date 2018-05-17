不給三寶插隊！愛車下秒被吐口水 他一招復仇被網讚爆

2018年05月17日 16:20 杜炤佑

(影/爆料公社)

排隊本是基本的禮儀！一名男網友在臉書PO出影片，表示日前開車帶家人出門看電影，在塞車排隊進停車場時，竟遇到一輛廂型車插隊，且事後因沒插隊成功，偷偷在原PO車上吐口水，讓他氣得報警提告，並要求對方做一件事，讓網友看了直呼「真男人！」

男網友在臉書「爆怨公社」發文表示，當天準備排隊進停車場時，遇到一輛廂型車故意插隊，「天氣炎熱加上小弟易碎玻璃心，小弟就沒給插了……。」沒想到進了停車場後，對方就在他車旁邊搖下車窗，神色不善探頭探腦地看他，「隔了5分鐘，發現忘記拿小孩外套走回車上去拿，就發現車窗和車門被吐滿口水！」

原PO當下氣得打110報警，員警也將廂型車駕駛找來，「對方還一直矢口否認，嘻嘻哈哈不當一回事……但他忘記了百貨公司停車場到處都有監視器，比對後就只好承認犯行了！」且對方剛開始還不停嗆聲「鬼叫什麼我逼車之類的！」、「但是不是逼車，行車紀錄器會說話，大家來看完行車紀錄器，司機就雞嘴變鴨嘴」。

原PO要求對方必須捐至少5千元給創世基金會，拿收據到警局，他才願意簽和解書。(圖/爆怨公社)

看見對方的態度如此惡劣，原PO決定堅持提告公然侮辱和毀損罪等，隨後對方態度馬上大轉變，所以他便要求對方必須捐至少5千元給創世基金會，拿收據到警局，他才願意簽和解書。

原PO說：「最後結局就是對方捐5k給創世基金會，我也不嘴炮，捐5000給門諾。結案。」他也笑說：「我花了一個下午的時間陪民生派出所的警察杯杯聊天。洗車美容3000（元）、捐款5000（元），尼瑪，這幾口口水好貴！」

文章一出，其他網友紛紛留言：「這種人就是欠教訓」、「有些人就是欠教訓！」、「要求對方做善事，自己也在善事，這個一定要按讚」、「佛系車主」、「做了很好的典範，真男人！」、「明明想插隊還說別人逼車，吐口水還真沒水準」。