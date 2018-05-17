亂拍廢地！她回家昏睡5天 放大照片驚見「詭異人臉」

2018年05月17日 17:06 杜炤佑

台南一名女網友日前在臉書發文表示，她和老公去家中被佔用的廢地掛布條時，順手拍了幾張照片，沒想到回家後卻開始不舒服，甚至昏睡了5天，後來女兒將照片放大一看，竟看見好幾個人頭，嚇得她越看越毛。

女網友在臉書社團「爆廢公社」PO文表示，近日接到爸爸的電話，告知她台南白河區老家的空地被人擅自種植作物，因此她和老公決定圍上布條後委託拍賣。11日早上她和丈夫掛布條時，順手拿了手機隨意拍下照片，沒想到一回到家後，突然開始覺得昏沉，腦中不斷出現「去睡覺」的聲音，且持續這種狀況5天之久。

原PO女兒看了她的手機說：「你是不是拍到不該拍的東西？」(圖/爆廢公社)

原PO女兒看了她的手機說：「你是不是拍到不該拍的東西？」(圖/爆廢公社)

直到16日，她的女兒看了她的手機說：「你是不是拍到不該拍的東西」，才發現在手機中的3張照片裡出現3張人臉，嚇得她覺得全身雞皮疙瘩。照片曝光後，有部分網友紛紛留言，「去拜拜」、「最後一張有看到欸……嚇屬(死)我，緊來睏」、「山上地靈本來就很多」、「最後一張，真的有讓我愣住」。

不過也有網友覺得沒有異狀，「我怎麼都沒看到....我只想吃芒果」、「我眼殘，所以完全看不出有什麼東西」、「我只看到一堆草」、「不要自己嚇自己」。