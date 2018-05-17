亂拍廢地！她回家昏睡5天 放大照片驚見「詭異人臉」

亂拍廢地！她回家昏睡5天 放大照片驚見「詭異人臉」(圖/爆廢公社)

友善列印

台南一名女網友日前在臉書發文表示，她和老公去家中被佔用的廢地掛布條時，順手拍了幾張照片，沒想到回家後卻開始不舒服，甚至昏睡了5天，後來女兒將照片放大一看，竟看見好幾個人頭，嚇得她越看越毛。

女網友在臉書社團「爆廢公社」PO文表示，近日接到爸爸的電話，告知她台南白河區老家的空地被人擅自種植作物，因此她和老公決定圍上布條後委託拍賣。11日早上她和丈夫掛布條時，順手拿了手機隨意拍下照片，沒想到一回到家後，突然開始覺得昏沉，腦中不斷出現「去睡覺」的聲音，且持續這種狀況5天之久。

亂拍廢地！她回家昏睡5天 放大照片驚見「詭異人臉」 原PO女兒看了她的手機說：「你是不是拍到不該拍的東西？」(圖/爆廢公社)
亂拍廢地！她回家昏睡5天 放大照片驚見「詭異人臉」 原PO女兒看了她的手機說：「你是不是拍到不該拍的東西？」(圖/爆廢公社)

直到16日，她的女兒看了她的手機說：「你是不是拍到不該拍的東西」，才發現在手機中的3張照片裡出現3張人臉，嚇得她覺得全身雞皮疙瘩。照片曝光後，有部分網友紛紛留言，「去拜拜」、「最後一張有看到欸……嚇屬(死)我，緊來睏」、「山上地靈本來就很多」、「最後一張，真的有讓我愣住」。

不過也有網友覺得沒有異狀，「我怎麼都沒看到....我只想吃芒果」、「我眼殘，所以完全看不出有什麼東西」、「我只看到一堆草」、「不要自己嚇自己」。

他告白遭刁難「天上掉餡餅」就...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。