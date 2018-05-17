恐怖女友逼玩SM！殘忍拿刀猛砍 男友對愛愛留陰影

2018年05月17日 17:12 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

交往中遇到恐怖情人，美好的愛情儼然變成一場惡夢。英國坎布里亞郡(Cumbria)一名17歲男子，在19歲女友的逼迫下玩SM性虐待遊戲，就在發生性行為到一半時，女友竟拿出預藏的刀子砍向男友，造成他肺部遭刺穿破裂，而今他已康復，但提到這段關係仍心有餘悸。

綜合外媒報導，17歲的貝維克（Kieran Bewick）在去年透過朋友介紹，認識19歲的亞當斯（Zoe Adams），兩人交談甚歡進而交往，起初認為對方相當善良，但相處久了也漸漸發現異常，亞當斯常會開恐怖的玩笑，甚至描述她如何傷害前男友，但貝維克認為女友僅是開玩笑，因此也未多留意。

事後，亞當斯也告訴男友她愛玩激烈性愛的癖好，一開始貝維克都會拒絕，但最後還是妥協配合，也逐漸發現對方有暴力傾向，還曾逼迫他一起觀看暴力影片，內容是受害者遭3人圍毆，而他感到相當殘忍不敢看，但亞當斯卻非常喜歡，還透露她喜歡看著男人被「活體獻祭」的畫面。

17歲貝維克（Kieran Bewick）(右圖)與19歲的亞當斯（Zoe Adams）(左圖)(圖翻攝自/每日郵報)

貝維克認為一切僅是亞當斯的個性造成，豈料去年7月兩人在女方家喝了點酒，隨後他感到不舒服，因此在房間休息，睜開眼發現女友在他臉上畫小丑妝，期間還將他綑綁起來，甚至要用枕頭悶對方，享受窒息式性愛的刺激感，不斷的慫恿「你難道不愛我嗎」、「相信我吧」。

沒想到，貝維克被枕頭悶住後，女友就拿出長約25公分的刀，向男友的身上猛砍5刀，他驚覺自己被砍，趕緊向亞當斯的阿姨求救，隨後被送往醫院治療，且肺部遭刺穿破裂，還因此感染肺炎，而手部及腿部都受重傷，所幸最後撿回一命。

而貝維克想起這段事，都會感到相當害怕，晚上甚至會做噩夢被驚醒，對於性愛也產生恐懼。而亞當斯被判刑11年半，辯稱當天是因為喝醉，再加上吸了大麻，所以才會不小心傷人，但法官不採信此說法，因為他們在亞當斯的手機裡，發現大量變態的圖片，認定是蓄意傷人。