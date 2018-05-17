花千元網購冷凍空調！她開箱見實品崩潰 網笑：心涼

花千元網購冷凍空調！她開箱見實品崩潰 網笑：心涼(圖翻攝自/爆怨公社)

友善列印
/綜合報導

台灣天氣逐漸轉熱，不少人也開始吹冷氣機，但有些人為了省電省錢，會改買急速冷凍空調幫助降溫。日前一名網友網購一台冷凍空調，沒想到到貨開箱後，發現店家竟寄來一台「3秒速熱」的加熱器，讓她崩潰的表示「你說冬天就算了，大熱天的我要加熱器幹嘛？」。

一名女網友在《爆怨公社》提到，日前在網路上看見一台急速冷凍空調，由於房間沒冷氣吹，再加上天氣逐漸轉熱，因此花了1100元訂購一台，直到接到宅配人員通知，興奮的開箱才發現，到貨的產品跟她買的東西根本不同，寄來的竟然是一台「加熱器」。

到貨的產品跟她買的東西根本不同，寄來的竟然是一台「加熱器」 到貨的產品跟她買的東西根本不同，寄來的竟然是一台「加熱器」(圖翻攝自/爆怨公社)

讓原PO崩潰的表示「林北花$ 1 1 0 0 (元)買一台加熱器回來，我老公看到加熱器瞬間憤怒，一直打電話給他們客服要求退貨」、「你說冬天就算了，大熱天的我要加熱器幹嘛？自殺嗎？」，最終他們也告知買家，並與宅配客服通電話，說明退貨原因，請對方幫忙退貨。

原po老公看到加熱器瞬間憤怒，一直打電話給客服要求退貨(圖翻攝自/爆怨公社) 原po老公看到加熱器瞬間憤怒，一直打電話給客服要求退貨(圖翻攝自/爆怨公社)

不少網友看完則笑歪「會涼啊！當你知道花了這筆錢買了個廢物的時候，你就會透心涼了！」、「當你開包裹的時候，就涼了！心涼…」、「這台我買249元，加熱功能不錯」，還有網友溫馨提醒「我記得這種通常都是詐騙，退貨也很難成功」、「Fb很多都是詐騙喔！建議找知名網站，或評價高的賣家喔」。

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