男學生課堂嗆「去妓院上班」 女老師崩潰痛哭：這次我不忍了

男學生課堂嗆「去妓院上班」 女老師崩潰痛哭：這次我不忍了(圖/本報資料照)(示意圖，非本人)

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教育不能等！一名女網友在網上發文表示，自己在外語補習班工作，日前在與學生討論未來生涯規劃時，竟被學生酸言酸語「是不是考不上老師」等等，雖然剛開始選擇忍下來，但後來竟有學生變本加厲地說：「老師，還是你之後要去妓院上班啊？」讓她當場氣炸，「真心覺得我只是想好好上班，為什麼會被這樣羞辱？」

一名在補習班工作的女網友在論壇「Dcard」發文表示，平常不僅要負責講解課程、收學費等雜事，還必須幫學生考試輔導，工作時數高達10小時，月領卻只有24K。

在她工作第3個月時，補習班主任突然要求她帶小學六年級的國一先修班，且沒有額外加薪。原PO表示，好不容易撐完10週的課程，最後一堂課時，她與學生分享未來人生規劃，當中有學生認真與她討論軍公教的發展；也有學生關心她未來是不是要當老師等。

期間，卻突然有學生開始酸言酸語地說：「老師妳是不是考不上老師啊？」、「我以為妳大學沒畢業才會來當補習班老師」，面對這些沒禮貌的提問，原PO仍保持耐心回答，「我沒有要考正式教師，也沒修過教育學程，以後也沒打算繼續當老師喔。」、「我大學畢業了，你們也要更用功哦，不然以後連補習班老師都當不了。」後來突然有位男學生說：「老師，還是你之後要去妓院上班啊？但我想你可能沒資格。」原PO說，當下她腦筋一片空白，班上也瞬間安靜下來，驚訝地對學生說：「你怎麼會說出這樣的話？我真的必須和你父母聊聊。」隨後就衝出教室，走到廁所大哭。

原PO說：「我真的無法控制情緒的哭，真心覺得我只是想好好上班，為什麼會被這樣羞辱。」後來她有告知該名學生家長來龍去脈，男學生也因為害怕被告，向原PO道歉說：「根本不知道什麼是妓院，是課本裡面教的，也不知道妓院是怎麼樣的工作。」但原PO認為，「如果他真的不知道，他又是怎麼會說我有沒有資格？」

原PO現在還是無法原諒學生，並無奈地說：「學生有任何問題我都願意聽也替他們解惑，因為年紀差距不大想說以朋友的方式和他們相處，彼此開心上課不用太有壓力，畢竟我也當過學生知道他們其實整天上學補習也很辛苦，但我不懂為什麼換來的，卻是這樣不尊重人的言語和態度。」、「這次，真的不忍了。」

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