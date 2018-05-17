卡車司機外帶漢堡太慢來！陪聊女服務生 豪給6萬小費

卡車司機外帶漢堡太慢來！陪聊女服務生 豪給6萬小費(圖翻攝自/5 News KFSM)

友善列印
/綜合報導
卡車司機外帶漢堡太慢來！陪聊女服務生 豪給6萬小費(影片來源/5 News KFSM)

國外在接受服務後，通常都有付小費的習慣。美國奧克拉荷馬州（Oklahoma City）一名餐廳女服務生，日前母親節在餐廳工作時，與一名外帶餐點的司機聊天，沒想到對方在得知她的處境後，竟豪爽的給她2千美元(約新台幣6萬元)的小費，讓她當下又驚又喜。

根據《5 News KFSM》報導，皮爾森(Brenda Pearson)在位於羅蘭市(Roland)的一間4星餐廳(4 Star Diner)工作，母親節當天她依舊到餐廳上班，期間遇到一名來自密西西比州（Mississippi）的貨車司機普拉特（ David Platt ），當時他外帶一份起司漢堡，兩人在等待餐點的同時進行交談。

沒想到，結帳時普拉特竟支付1千美元（約新台幣3萬元），皮爾森當下相當吃驚，頻頻的問「什麼！你是認真的嗎？」，豈料普拉特離開後又折返，加買了一個肉派，而且同樣留下1千美元的小費，當下讓皮爾森非常感動，由於她已失業好幾年，且還有兩個孩子要養育，這筆錢儼然成為救命金。

普拉特受訪時透露，在與皮爾森交談後了解對方的處境，她看起來相當無助沮喪，因此他便想伸出援手助人，對於為何願意支付2千小費，這麼大的金額，普拉特則表示「錢只是紙上的數字，人只顧著滿足自我。但當你幫助其他人時，就為這個世界增添不一樣的色彩，其實也是一項投資，人才是重要的」。

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