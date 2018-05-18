屁孩亂丟垃圾被糾正！腦羞吐檳榔汁 車主開到警局嚇到落跑

屁孩亂丟垃圾被糾正！腦羞吐檳榔汁 車主開到警局嚇到落跑(圖翻攝自/爆料公社)

友善列印
/綜合報導
屁孩亂丟垃圾被糾正！腦羞吐檳榔汁 車主開到警局嚇到落跑(影片來源/爆料公社)

孩子的教育不能等！日前一名女車主開車行經街頭時，碰巧目擊幾名屁孩將空鋁罐隨意亂扔，她趕緊出言阻止，豈料對方卻開始惡意跟車，甚至下車對女車主亂噴不明液體與檳榔汁，隨後車主將車開向警局，幾名屁孩卻嚇到秒閃人，惡劣行徑讓許多人相當憤怒。

一名女車主將事件經過拍攝下來，並上傳至《爆料公社》，提到當時她開車經過時，發現旁邊車上的乘客亂丟垃圾，於是搖下車窗出言制止，並叮嚀「垃圾要撿起」，沒想到屁孩們卻開始叫囂跟車，甚至下車對著該名女車主的車，吐檳榔汁及不明液體。

女車主的愛車被吐檳榔汁，留下紅紅的痕跡(圖翻攝自/爆料公社) 女車主的愛車被吐檳榔汁，留下紅紅的痕跡(圖翻攝自/爆料公社)

期間女車主想甩開對方，但他們卻不斷尾隨且連按喇叭，於是她決定將車開至警局，在等紅綠燈時，屁孩仍下車繼續威脅恐嚇，期間還試圖拿出手機反蒐證，直到女車主開至警局對面後，才發現屁孩的車已經消失了，讓正義車主不禁想問「請問若遇到對方開車在你旁邊丟垃圾，你們會制止嗎？遇到這些人你該如何處理？」

許多網友氣得表示「對方也好敢，敢這樣攔保時捷…」、「不敢敲，只好用吐的，洗車比較不會那麼貴」、「居然敢嘴保時捷！支持板主正義姊」、「自己一個人還是別太正義，遇到這種垃圾，建議跟整路，用交通違規來檢舉教他們就好」、「不過怎麼現在到處都屁孩，而且年齡趨勢越來越大，明明還沒暑假啊！屁孩你們看到了嗎？孬種」。

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