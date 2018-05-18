肚子不舒服 腸胃科醫師卻幫不上忙 你可以這麼做

2018年05月18日 08:20 林嘉三 /綜合整理 ; 郭育祥醫師/授權轉載 /綜合整理 ; 郭育祥醫師/授權轉載

你曾經有過肚子不舒到醫院求診，胃鏡、大腸鏡都照過了，只有一點點潰瘍甚至毫無病徵，可是，腹痛如絞的感覺總是存在，脹氣不舒服也是家常便飯，在什麼具體問題都檢查不出的狀況下，患者最後獲得一個確診的名稱－腸躁症。或許患者會認為「醫生說我是腸躁症(或大腸激躁症)，是真有這樣的病症，可不是我自己胡思亂想喔！」但是，就真的是這樣嗎？

根據臨床統計，患者在確診為腸躁症之後，62.2%的人花四年擺脫腸躁糾纏，17.5%的人繼續忍受種種不適，時間長達五年以上，顯示從確診到找對治療方式還有一條漫漫長路。許多腸躁症的患者都會問：「為什麼是我？為什麼會得腸躁症？我沒有甚麼壓力啊！」代表許多人仍然普遍存在著迷思，覺得腸躁症乃壓力所致，甚至是一種心因性的疾病，真是冤枉了腸躁症啊！

壓力與腸躁症的確有關係，事實上，壓力可能導致免疫力失調，跟各種疾病多少都有關係，但壓力絕對不是導致腸躁症的主因，最多只是誘發的導火線，真正的關鍵恐怕在於體質，有些人的體質特別容易自律神經失調，而失調的症狀如若正好表現在腸胃系統，則形成腸躁症，正確學名為Irritable Bowel Syndrome，簡稱IBS。

那麼腸躁症該怎麼治療呢？既然不是單純的腸胃問題，腸胃科能提供的幫助自然有限，並非醫師的醫術不夠高明，而是問題根源本就不在腸胃科的專長領域中。釜底抽薪之計還是應該先調整好失調的自律神經，如果僅是針對外在表現出來的症狀進行處理，其實就是典型的「治標不治本」，縱使症狀在短期之內有所緩解，也不會是長期的改善，就好比蛀牙引起牙痛時，應該是正經地找牙醫補牙或者做根管治療，而不是光吃止痛藥來暫且止痛、麻痺神經。

自律神經之所以會失調，主因在於腦中部份傳導物質的缺乏，因此急性治療時，建議以補充短缺物質（如多巴胺、血清素等）為主，待症狀緩解時再酌情減少劑量，並搭配腹式呼吸的調節練習，強化自律神經之彈性，目的是讓它能自然而然地恢復與生俱來的協調性，徹底地擺脫失調症可能造成的多種健康困擾。

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