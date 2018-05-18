噁爆！到知名便當店消費 她打開飯盒驚見「蟑螂夾心」

噁爆！到知名便當店消費 她打開飯盒驚見「蟑螂夾心」（翻攝爆料公社）

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完整的蟑螂清晰可見（翻攝爆料公社） 完整的蟑螂清晰可見（翻攝爆料公社）

新北市一位女網友昨（17日）天下午在一間知名的連鎖便當店消費，沒想到在她打開便當卻發現飯菜中竟然包著一隻完整的「蟑螂夾心」加上疑似是人的體毛，讓她當場傻眼。

女網友在臉書社團「爆料公社」發文指出，她在一間打著「總部通過餐飲業HACCP衛生評鑑」、「IOS-9001國際品質認證」的知名便當店的便當之中發現人類體毛和一隻完整的蟑螂，而在打電話向店家反應後，店家則承諾會退錢，但卻說這些是上游廠商的問題，「聽該店家的意思，好像是 這些菜都是在上游廠商做好，再送來他們店，我覺得這蟑螂很像在滷的過程中跑進去的。如果只有單純頭毛，我覺得是無所謂，是竟然2樣同時出現⋯尤其是蟑螂。」

由於照片實在是太震撼，因此文章曝光後也引起網友熱議，網友紛紛留言表示「包（便當）的人這麼大一隻居然看不見？」、「黑暗料理」、「還好你是看到整隻，看到半隻才恐怖…」、「蟑螂滷的很入味，變超黑」。

在文章曝光4小時候，女網友也進一部更新內文，並指出便當店的北區經理在看到文章後，已經私訊給她表達歉意，他們已經立刻派人到該店進行稽查，並且會做大規模的消毒，相同的事件絕不會再度發生。

女網友在便當內發現頭髮和蟑螂（翻攝爆料公社） 女網友在便當內發現頭髮和蟑螂（翻攝爆料公社）
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