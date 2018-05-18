日收入破萬！性感女主播「放送淫穢福利」 遭警逮捕

2018年05月18日 11:30 陳慶餘

隨著直播經濟越來越發達，不少直播主為了要吸引粉絲關注，也都紛紛豁出去開始播送大尺度內容。對此，中國大陸政府近日開始進行嚴厲的「淨網」，不少知名的色情直播主都接連被逮。

浙江杭州警方本週一（14日）指出，他們聯合了河南、深圳、福建等11省21縣市展開聯合「掃黃打非」行動，總共逮捕了47人，其中包含了24名參與大尺度直播的女主播。警方指出，除了淫穢表演以外，該直播平台上也涉及了非法賭博，短短兩個月註冊會員就突破百萬，獲利更高達上千萬人民幣。

據了解，這些女主播靠著淫穢表演來獲取觀眾送的「鑽石」，而這些鑽石和人民幣的比例是10:1，若是觀眾喜歡主播的表演，就會買鑽石來「打賞」和「刷禮物」，粉絲只要刷得夠多就能夠成為VIP會員，取得進入女主播的「福利群組」的資格，並且收到女主播分享的「大秀影片」，而人氣高的女主播一天甚至能夠賺進超過上萬人民幣。

「『大秀』，就是全裸的淫穢視頻」，警方指出，他們在今年2月接獲線報之後，就聯合了各地總共150名員警採取聯合行動，並且逮捕了47名嫌犯，其中包含了24名參與大尺度表演的女主播。

直播平台毫不掩飾的宣傳，稱平台是「老司機聚集地」（翻攝微博）