「不從會被性侵」網紅遭20男摸私處 秀智引爆10萬人聲援

2018年05月18日 11:25 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

楊麗媛曝3年前被性騷。(影／取自楊麗媛臉書)

南韓成人網站驚爆大規模裸照外流事件，受害者擴及模特兒、偶像女團成員，一名擁有17萬訂閱的網紅楊麗媛（양예원）日前更挺身說出自己3年前遭逼拍裸照的過程，25分鐘的自白影片引起關注，就連韓星秀智也透過IG聲援，連署活動一舉突破10萬人次。

「我只想告訴更多受害者，你們不用逃跑，所以我提起勇氣在這邊說出來。」楊麗媛自曝3年前因為懷抱星夢，遇到一名自稱是「室長」的人願意幫她免費拍照引薦，不料竟是將自己推入狼窟，她表示，一進到攝影棚之後，對方就突然轉身將鐵門上鎖，當她驚覺不對勁時，發現四周窗戶緊閉，裡頭站了20多位大叔，並要她換上可以看到私處的裸露服裝。

網紅楊麗媛淚訴被威脅拍裸照。(圖／翻攝自楊麗媛臉書)

一旦她拒絕就被威脅要提告賠償，因為擔心家裡付不出違約金，她只好答應拍攝。可怕的是，拍攝過程中，所有男性工作人員以教導姿勢為由，不斷對她上下其手，輪流撫摸她的私處，還有人叫她把手指放進自己下體，但她不敢反抗，她說「如果不照做的話，被性侵了都不會有人知道，最慘的是可能還會丟了性命，為了不要被性侵，只好乖乖聽話，我要活著出去。」

事發後，她徹底崩潰，甚至出現尋短念頭，還要擔心照片被曝光，每天都活在痛苦下。而最讓她生不如死的是，照片外流後，不少網友對她冷嘲熱諷，不但罵她是「妓女」甚至把照片截圖傳給她男友，成了壓倒她的最後一根稻草，她在鏡頭前痛哭失聲「我想死，真的很想死，我很害怕，男友看到這些會怎麼想我？媽媽爸爸知道的話，會多心痛呢？還有還在青春期的弟弟看到會有多衝擊呢？」

秀智上傳青瓦台請願網頁截圖，透過IG聲援楊麗媛。（圖／翻攝自秀智IG）

楊麗媛的遭遇讓不少人相當心疼，女星秀智昨（17日）更在IG的限時動態上傳一張截圖，內容是「合井Once Picture非法裸體拍攝」的青瓦台請願網頁，而原本連署活動僅有萬名人參與聲援，經過秀智公開支持後，人數也一舉爆增11.4萬人。