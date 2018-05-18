因為「這原因」娶新移民比台妹好？網轟「死古板」

示意圖，非本文當事者。(中時資料照)

友善列印
／綜合報導

隨著女權意識提升，許多老舊觀念不被年輕人所信服，一名女網友日前住院時，聽到隔壁病床的一名阿姨說新移民當過看護，娶回來全家會很好命，若娶台灣人就會做到死，一番謬論讓她超傻眼，反嗆對方很古板。

原PO昨（17日）在臉書社團《爆怨公社》發文透露，這位阿姨認為新移民當過看護，娶回家之後家事一手包，不過若是娶台妹就會做到死、累到死，這些話聽在原PO耳裡相當不是滋味。

原PO抱怨「阿姨啊！妳嫁了要伺候一整家人、打掃一整家是妳的事，不代表別人家的女兒嫁過來要被如此對待，妳希望有人打掃妳可以花錢請人打掃，什麼叫娶媳婦回來就是要打掃整理，妳也可以叫兒子掃啊！妳自己不做叫兒子做也很可以吧！如果是兒子帶媳婦一起做不是也很和樂嗎？為什麼要什麼事情都是叫別人的女兒做，妳沒手沒腳沒兒子沒女兒嗎？」

原PO認為，每個女兒生下來都是掌上明珠，不是要被當成丫環養的，爆氣痛批對方是「死古板老巫婆」，直言「妳嫁不好是妳家的事情，不要拖別人家的女兒下水！」、「以後我女兒要是被這樣對待，林祖媽帶回來自己養。」

不少網友深有同感，紛紛留言回應「自己的兒女都是寶，別人的女兒死不完」、「老人觀念真的是該入土為安了」、「新移民過來也是很辛苦，既然結婚了，要好好對待人家」、「就是有這些夭壽的觀念搞得現在新移民都回家鄉宣傳了，相信不久這些夭壽人會找不到媳婦」

還有人分享自家經驗「所以我表弟的老婆就這樣跑了…」、「我婆婆曾跟我抱怨我小嬸，說她這個不好，那個不對，什麼又踩到她的點，我只跟她說，不要檢討別人的孩子，要檢討的是自己的孩子。她瞬間閉嘴…想必她也會在我背後說我這個說我那個」

文章來源：Facebook/爆怨公社

看老人家辛苦賣菜！她發揮愛心...

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