2018年05月18日 13:36 林嘉三 ／綜合報導 ／綜合報導

神人級阿伯單車技 「心無罣礙」一定行(影片/取自 YouTube)

正所謂「高手就在民間」，有網友到高美濕地遊玩，正當他在堤防上欣賞美景時，一位阿伯如同部分的遊客一樣，以騎自行車的方式出現，只是這位阿伯並不是騎在一般的道路上，而是在坡度有點陡的堤防斜坡上，技巧之高超，令在場的遊客讚聲連連。

有網友在《爆料公社》PO影片，說他到高美濕地遊玩時，見到遠方有位阿伯正騎著單車朝他而來。而令人佩服的是，阿伯所騎乘的路線是沿著河堤的斜坡在行進。儘管速度不快，但是卻很平穩。這位阿伯見到有人在對他錄影，還很自豪地舉起拇指比讚，同時也接受大家對他的稱讚。

當遊客問他練了多久、怎麼都不怕時，阿伯竟然說出「心無罣礙就敢騎」、「你如果心無罣礙，你就敢騎，不是這樣嗎？」、「心有罣礙你就不敢騎了啦」。說完之後，阿伯還比著前方斜坡，很臭屁的說「我這樣(騎)下去啊！」，遊客以不敢置信的語氣回應，而阿伯除了說「真的啊！」之外，也說了「這就是『飛簷走壁』」。同時使出他的「心無罣礙」絕技，在尖銳的煞車聲與一旁遊客的讚嘆聲中，緩緩地騎著他的腳踏車遠去。只是當阿伯騎到了下方之後，也有趣地回了一句「上去就沒辦法了」，繼續牽著腳踏車往上走，結束了這一段神人級的單車演出。

有網友留言表示「阿伯有練過！小朋友不要學！會受傷！」、「臺上十秒鐘臺下十年功」、「以前小時候常在堤防做這種事~可以騎上去騎下來，只不過千萬別凸槌~~下場肯定都是傷」，也有網友逗趣的回應「阿伯不知道等這個鏡頭等多久了終於有人拍上網了(誤)」、「 這樣都不用怕塞車XD」。