消防局微電影惹錯人？登山委員好大官威 點名台中局長說清楚

2018年05月18日 15:26 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

台中市消防局製作微電影《聽見山域求救的聲音》。（影片取自YouTube/Yu kno）

微電影拍太好錯了嗎？台中市消防局日前拍攝一部名為《聽見山域求救的聲音》影片，目的是要喚起民眾對山難以及山域活動的基本認知，沒想到卻被登山委員直接點名台中局長做出說明，後來影片甚至被迫下架，知情人士痛心同仁付出的心血被抹殺，憤而在網上爆料，氣得網友痛批「委員好大！」

有網友匿名在臉書《爆料公社》發文表示，山難出勤並非一般的救難，因為山區有太多的不確定性，救難人員也要熟悉山域，往往一個勤務下來需要動員非常多人力及物資，影片雖然以恐怖電影的手法進行拍攝，但內容並非空穴來風，包含統計數字、教導民眾使用定位APP，甚至是民眾獲救後提出只想吃薑母鴨或是其他不合理的荒誕要求，可說是救難日常。

原PO指出，只因為影片對話有「9487、爬不動登山社、…」等時下用語，被覺得影射山友，而不被某些單位接受，許多登山團體也撻伐聲不斷，甚至更有登山委員直接在《LINE》群組中點名台中局長說明，氣得原PO砲轟「我是基層警消，覺得忿忿不平，在我們出勤時，拋家棄子，台中同仁利用公餘時間，製作這樣的影片，卻在委員的壓力下埋沒了…」

原PO直言，撇開審核通過與否，「這本來就是一部道盡救援人員辛酸的影片」他認為，「微電影大家都在拍。山難本身就是恐怖的事情，不單單待救者，出勤救援的也在風險當中。這樣的辛苦不為外人道，但有部影片可以用另類的方式讓大眾知道不是壞事。可是它被迫下無法見天日…可惜了！」

貼文曝光後引起網友熱議，紛紛留言回應「到底為何必須經過他們同意啊？消防局是登山委員會管的？」、「這是一部好影片，某登山委員是憑哪一點可以要求需經他審核？」、「登山委員會？迷途救助時有出動嗎」、「長官要擇善固執！不要因為少部分人的一點聲音就動搖！這部片充分表現出真實的情境，民眾確實需要被教育！會怕勝過不知道要怕！」

不過也有人認為「雖欣賞他的創意，但實在很難認同他對登山客態度的渲染啊…公家單位這樣不會有刻意黑化的疑慮嗎？﻿」、「以鬼怪作亂故事背景嚇唬民眾，這種做法根本不利台灣登山活動正向發展，只會讓沒在登山的人和登山人更加對立而已。」

另外，有業界人士則砲轟消防局長「你說這隻影片八萬以下，看後面那堆工作人員名單都是有資歷的，光是前置拍攝就不止八萬了，加上後面調光剪接配樂什麼的更不可能…拜託不要隨便亂講價錢讓別人覺得拍片很廉價，只要八萬就可以拍出這種品質好嗎」、「管他什麼登山委員會的，好影片就該繼續上架，問題是…以後其他客戶都拿這片說預算只有八萬，我們也要拍這樣，這樣我們怎辦？我只想說拜託不要破壞我們行情，我們已經夠苦了...」