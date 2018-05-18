父帶兒子搭機看跳傘！他跳下後秒墜機 絕望徒手挖殘骸

父帶兒子搭機看跳傘！他跳下後秒墜機 絕望徒手挖殘骸(圖翻攝自/太陽報)

友善列印
/綜合報導

父母總希望能與孩子分享喜悅，但若因此而喪命，相信讓不少做父母的感到悔恨。愛爾蘭一名父親日前帶著7歲兒子一起搭機，想讓孩子看他跳傘的模樣，豈料他跳下後，飛機隨即就發生墜機，而他親眼目睹一切，落地後趕緊至墜機地點，絕望的徒手挖殘骸。

綜合外媒報導，克里斯(Kris Kacprzak)一家住在都柏林，而他是一名資深的跳傘愛好者，而他7歲兒子卡斯帕(Kacper Kacprzac)因為父親的緣故，也非常喜歡飛機，因此克里斯經常會帶兒子上機，觀看他跳傘的英姿，豈料13日他一如既往，帶兒子至伊登德里附近一處機場搭機。

搭乘期間，克里斯與其他15名跳傘愛好者跳下後，飛機上僅剩卡斯帕與飛行員，沒想到飛機卻失控並垂直降落，最後墜落於奧法利郡一片沼澤地，克里斯一降落到地上後，趕緊奔至墜機地點，開始徒手挖開飛機殘骸，希望能找到兒子，但直到救援人員抵達後，卡斯帕與飛行員的屍體才被找到。

而其他跳傘俱樂部成員，看到那一幕都感到相當痛心，更表示父子倆的感情相當好。而負責的飛行員包迪奇(Neil Bowditch)也在此事故喪命，許多人也相當不解為何會發生這起悲劇。而克里斯的朋友也發起募款活動，希望外界能伸出援手，幫助這兩個破碎的家庭走出悲傷，目前已募集到2萬英鎊。

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