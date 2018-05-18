老翁買股票擺到忘記！20年後市值飆漲「184倍」

老翁買股票擺到忘記！20年後市值飆漲「184倍」(示意圖/達志影像)

友善列印
/綜合報導

許多人會靠著買賣股票賺錢，但投資有時候眼光就要放遠。大陸武漢市武昌區一名65歲老翁，20年前分別花了3615元人民幣（約新台幣1.7萬）及2700元（約新台幣1.2萬）買股票，隨後也忘記這件事情，沒想到過了20年，老翁的妻子意外找到股票持有憑證，一查才發現市價已飆漲184倍。

根據《中國基金報報導》，65歲的易姓老翁的妻子，最近在家裡找到兩張股票持有憑證，分別是「深石化」與「湖北宜化」，各別花費3615元及2700元人民幣，沒想到買後就忘記這件事情，一擺就是20年後，不過因當年託管的券商已撤銷，在尋求幫助後，才找到目前股票的託管券商。

老翁各別花費3615元及2700元人民幣買股，沒想到買後就忘記這件事情，一擺就是20年(圖翻攝自/微博) 老翁各別花費3615元及2700元人民幣買股，沒想到買後就忘記這件事情，一擺就是20年(圖翻攝自/微博)
老翁各別花費3615元及2700元人民幣買股，沒想到買後就忘記這件事情，一擺就是20年(圖翻攝自/微博) 老翁各別花費3615元及2700元人民幣買股，沒想到買後就忘記這件事情，一擺就是20年(圖翻攝自/微博)

隨後透過網路進行開戶，而辦理手續的人員在調查中，發現易姓老翁還持有上海股市的股票，但他對此也毫無印象了。而該兩張股票持有憑證，查出分別是在1994年及1997年購買，當時以2700元購入的是「活力28」股票，而今該股票重組則為「三安光電」，當初的市價也已飆漲至約50萬人民幣（約新台幣234萬），讓兩老都感到相當開心。

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