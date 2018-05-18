人氣書店收近百本二手書只捐10元？網轟：太瞎了

2018年05月18日 17:28 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

網路人氣二手書店「書寶」和勵馨基金會合作，募集民眾愛心二手書籍，透過書寶承購後將之轉成愛心善款，捐予勵馨基金會，不過日前卻有民眾抱怨，捐了近百本二手書，沒想到收到勵馨寄來的收據，上頭的捐款金額卻低的離譜，甚至光是收據郵資就花了8元，等同於實際上她只捐獻了2元的愛心，消息曝光後，有網友痛批「太瞎了！」

原PO昨（17日）在臉書《爆怨公社》發文表示，「我捐了近100本的二手書到書寶，賣的錢直接轉勵馨，結果只有10元嗎？寄收據給我就8元郵票了…」她後悔說道，若是當初直接將書本回收，可能價錢還會超過10元，並透露自己手上還有200本書，接下來並不打算再透過二手店家收購捐善款。

圖為勵馨基金會寄來的捐款收據。（圖／翻攝自臉書《爆怨公社》）

對此，不少網友紛紛留言砲轟「誇張！秤重賣還比較多！有心做公益看了真的會發火！」、「賣資源回收也比10元多，太扯了…」、「也太黑了」、「直接上爆料了，這中間賺太大了吧！」

事隔一天，原PO再度更新貼文，表示書寶方面有致電向她解釋，關於言情小說的部分僅收特定作者，原PO坦言，很感謝書寶願意向她解釋，但也不禁感嘆，早知如此「我連10元都不要捐了。」