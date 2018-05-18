敘利亞單親爸私訊求救！需3000美元幫脫身 她機智神回

敘利亞單親爸私訊求救！需3000美元幫脫身 她機智神回(圖翻攝自/爆料公社)

友善列印
/綜合報導

現在不少人會透過網路，詐騙不知情的民眾。日前有一名女網友收到一封私訊，對方表示自己來自敘利亞，並向她尋求協助，更祭出悲情牌，希望對方可以給他3000美元，讓他安全離開敘利亞，但此伎倆其實早就被女網友識破，最後甚至反向對方要手續費。

一名女網友將對話記錄上傳《爆料公社》，並表示「一早遇到來自敘利亞的求救！請問如何處置？不要拿別人的同情心來騙錢」，內容是一名穿著軍服的男子，主動私訊女網友，更稱自己是美國及越南混血，而他是一名軍事人員且在聯合國底下工作，目前在敘利亞執行任務。

期間對方不斷訴說自己的故事，希望女網友可以幫忙協助(圖翻攝自/爆料公社) 期間對方不斷訴說自己的故事，希望女網友可以幫忙協助(圖翻攝自/爆料公社)

接著又抱怨工作環境差，因此不少士兵在任務中喪命，更曝自己是一名單親父親，育有一名16歲的兒子，不過當原PO問到他為何會說中文時，對方則表示自己是透過翻譯器，將自己的語言轉換成中文，更請求女網友能幫忙申請離開敘利亞，「妳現在有錢申請我嗎？它只需300美元的一點點費用」。

不過，這騙人的技倆早被識破，女網友反嗆「所以是要多少金紙？」、「用燒的嗎？」，更謊稱她已幫忙申請完畢，反向對方要手續費30元美金，並告知要先匯給她手續費費用，才會願意連同匯出300元美金，豈料對方根本繼續鬼打牆，甚至改提出給他3000美元，讓他安全離開敘利亞的要求。

女網友反而向對方要30美元的手續費，讓不少網友笑翻(圖翻攝自/爆料公社) 女網友反而向對方要30美元的手續費，讓不少網友笑翻(圖翻攝自/爆料公社)

許多網友笑翻表示「親開頭，以為淘寶客服嗎？」、「打給川普問他一下狀況」、「怎麼都是敘利亞啊！沒別國可以騙嗎？我家人也被騷擾過，要求的更多要16000美金，真的是以為台灣人很好騙」、「用燒的！哈哈哈～有梗」，還有人提醒，非洲有龐大的詐騙集團，而且都稱是維和部隊士兵，並且在敘利亞執行任務，會用各種理由博取同情，騙取財物。

女網友最後反罵對方是騙子(圖翻攝自/爆料公社) 女網友最後反罵對方是騙子(圖翻攝自/爆料公社)
人氣書店收近百本二手書只捐1... 在韓台人120萬韓圓的教訓 ...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。