在韓台人120萬韓圓的教訓 東大門批市買手月收近十萬

2018年05月18日 18:15 李珮雲 ／綜合整理；Fion／時報出版 ／綜合整理；Fion／時報出版

一九九二年出生的曼菱，高中學的是木工，大學念設計。大學時有機會隨學校到韓國參訪，第一次出國的她，如同海綿初次感受到水分，怎麼吸收還是覺得渴。「我覺得看不夠、想看更多更多！」大學一畢業，還揹著就學貸款，她就申請了打工度假簽證，再次飛來韓國。

沒有認識的人，不會說韓文，準備的錢也不多，「不如找代辦，頂多一個月的薪水給對方，但至少生活跟工作都有保障。」臺灣的代辦就如前述的B公司，一整套代辦下來，手續費大多要六、七萬臺幣。曼菱在網路上搜尋到一間韓國的代辦公司，代辦費用只要一百二十萬萬韓圓（約臺幣三萬三千元），還保證兩個禮拜內就有工作，她放心的匯了款。

到了韓國，適逢中秋連假，韓國人對中秋的重視度等同於臺灣人的農歷新年，公司、商家大多也一起放假。對方來接機，把曼菱送到需另外支付費用的民宿後，就對曼菱說：「連假我們不上班，妳這幾天先自己找地方玩吧。」直到五天連假結束後，才帶她去辦登錄證、手機門號等生活所需事項。而原本說好要幫曼菱介紹的工作，卻是每天上班十二小時、週休一天，月薪僅有一百三十萬韓圓（約臺幣三萬五千元）的中餐廳工作。

那年，韓國的基本時薪是五千兩百一十韓圓（約臺幣一百四十元），曼菱在中餐廳一個月需做兩百八十八個小時，照理要能拿到一百五十萬韓圓（約臺幣四萬元）才對。但即使拿得到一百五十萬，曼菱也不想做。她幾番重申︰「我是來打工度假，不是來當臺勞的，這麼長的工時，我何不去工廠？」

對方一再搪塞：「妳不會韓文，沒什麼工作可以讓妳挑。」爭到最後仍不了了之。

受夠對方的拖拉戰術，曼菱最後花了兩天，自己找到工作跟住宿，開口跟代辦公司討回費用：「請把沒有幫我做的事項結算完後，退費給我。接機、辦登錄證、辦手機這些服務我都可以付費，但是找工作跟住宿，請退費！」接待他的小姐卻說自己離職了、不清楚狀況，老闆也持續不回訊息。臺幣三萬多的代辦費，換來的卻是「靠自己最實在」的教訓。

擺脫不負責任的代辦找的爛工作後，曼菱輾轉踏進東大門，白天在貨運行驗貨，半夜當追貨小幫手，月收近十萬，「不當臺勞」的初衷已經轉變。

本文摘自，時報出版《她們的韓國夢：打工度假的美好與幻滅》一書，未經授權，請勿轉載拷貝！