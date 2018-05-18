目擊性侵勇敢制止！青年預感會被報復 躲11年仍慘遭殺害

2018年05月18日 20:09 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

亞伯拉罕（Abraham Badru）的母親相當悲痛(影片來源/youtube/Original Jedi Watching)

若目擊有少女險遭輪流性侵，你敢挺身而出阻止嗎？英國一名青年在14歲時，看見一名少女被9名男子壓在地上，他趕緊出言阻止並以肉身抵擋，成功救出該名少女，沒想到他也因此惹禍上身，雖然當時嫌犯被判入監服刑，但11年後，其中兩名嫌犯在酒吧巧遇他，之後甚至舉槍將他擊斃。

根據《每日郵報》報導，英國男子亞伯拉罕（Abraham Badru）是一名見義勇為的青年，因為家境貧困，所以與媽媽住在犯罪率居高不下的社區，街頭經常出現黑幫鬥毆的事件，2007年4月底他與朋友相約吃飯，沒想到抵達目的地後，發現暗巷裡有少女正在呼救，才發現9名男子意圖性侵她。

亞伯拉罕（Abraham Badru）是一名有為的青年(圖翻攝自/每日郵報)

亞伯拉罕見狀趁混亂中，以肉身阻擋歹徒去路，趕緊叫少女離開，而當年勇敢的亞伯拉罕才14歲，隨後他也報警處理，受害的少女憶訴，其中一名嫌犯的女友想與他分手，而少女也表示認同，沒想到卻因此惹禍上身，要給她教訓，期間對方拿出刀威脅她服從，更要求她將衣服脫下，還不斷的毆打她。

儘管期間有五名目擊者經過，但都沒有人願意伸出援手，直到遇見亞伯拉罕才得以獲救，也相當感激他的幫忙。而亞伯拉罕事後也沒將此事告訴母親，直到警方登門拜訪後才知道，幾名歹徒也被繩之以法，而亞伯拉罕也勇敢的出面指證，當時還獲得政府獎賞，而其他民眾也稱他為英雄。

而這些嫌犯其實都是當地黑幫，其中犯案主謀被判處無期徒刑，而其他人嫌犯則被判2年至9年不等的刑期，而在案件調查期間，亞伯拉罕經常收到對方寄來的威脅信件。為了安全起見，亞伯拉罕與母親選擇搬家，但上了大學後，附近房租過於昂貴，因此又搬回原來的居住地，但11年過去了，亞伯拉罕還是擔心當年的黑幫會對他動手。

不料他在酒吧與體育館兩次遇到當年的嫌犯，當時他都成功脫身，但就在今年3月25日晚上11點左右，嫌犯在他家附近埋伏，開槍將他擊斃，周圍的鄰居聽見槍聲後，趕緊出來查看，但一切都以來不及了。亞伯拉罕的母親透露「這十年來，他一直擔心有人要殺他，沒想到噩夢真的發生了」。目前警方全力緝捕嫌犯，更貼出懸賞獎金公告，希望早日將歹徒繩之以法。