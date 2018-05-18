南部限定美食！「火烤兩吃」CP爆表 網推：百元吃到爽

南部限定美食！「火烤兩吃」CP爆表 網推：百元吃到爽(圖翻攝自/爆廢公社)

友善列印
/綜合報導

有些美食隨著時代改變，也會因此消失，讓許多曾吃過的民眾感到懷念。最近有一名網友PO出，在高雄吃到飽「火烤兩吃」的餐廳照，由於這種餐廳在台灣已相當少見，而中南部還有不少間，讓不少網友懷念這CP破表的美食。

一名網友在《爆廢公社》表示「有人也愛這種復古的火烤兩吃嗎？」，照片中是一個烤盤，上面又擺放著一個鍋子，此種餐廳採吃到飽，且僅需花費一次費用的消費模式，就可同時享用火烤肉類與火鍋的雙美食，而價格也是幾百元而已，由於CP相當高，讓不少網友看了都勾起回憶。

此種餐廳採吃到飽，且僅需花費一次費用的消費模式，就可同時享用火烤肉類與火鍋的雙美食 此種餐廳採吃到飽，且僅需花費一次費用的消費模式，就可同時享用火烤肉類與火鍋的雙美食(圖翻攝自/爆廢公社)

許多曾吃過的網友表示「這個讚讚！以前不到100吃到飽」、「台北好難找到了，這種的通常都很便宜」、「年輕時真的很愛吃，俗擱大碗還有冰淇淋」、「平價又好吃～」、「屏東超多，一個人才$199」、「火烤二吃，嘉義180元」、「火烤兩吃，台南210元」，也有未曾看過的網友問「沒看過也沒吃過。好吃嗎？」、「第一次聽說」。

還有網友問道哪裡還有，有人則指「鳳山很多間這種火烤兩吃」、「超愛！台南沒有，都要跑高雄才吃的到...」、「嘉義家樂福夜市那邊有」、「馬來西亞的火鍋店都還是這種的欸…」、「現在很少了！原本西門的成都路上也有一間，後來生意好像不理想，以前關了又開後來又關了」。

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