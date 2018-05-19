購物卡裡多10億！大媽的一個舉動 感動賣場列隊歡迎

2018年05月19日 07:00 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

帳戶裡若是多了10億元，你會怎麼處理？大陸一名婦人至商場購物，沒想到結完帳後，發現她的購物卡裡多出2億多人民幣（約新台幣10億元），讓她嚇得不知所措，而第一時間也趕緊向賣場人員反映，此舉動也讓人相當感動，賣場人員更稱她為「購物中心目前最大的股東」。

綜合陸媒報導，居住於長沙市望城區的50歲鄭麗霞，平時在一間幼兒園工作，日前她至賣場購物，並用購物卡結帳，豈料發現收據上的餘額高達2億（約新台幣10億元），當下讓她相當吃驚，而她也毫不猶豫的，在第一時間向工作人員反映。

居住於長沙市望城區的50歲鄭麗霞(圖翻攝自/鳳凰網)

其實這種購物卡屬於「自由卡」，假若持有者未主動通報，根本就沒有人知道這件事情，但她卻拾金不昧主動告知，不過由於金額過於龐大，工作人員一時也不知道如何處理，鄭麗霞更主動提出凍結購物卡的要求，而隔天她還為此請假，再跑一次賣場處理後續事宜。

而賣場人員對於鄭麗霞的舉動相當感動，當天還列隊歡迎她，更向她致詞「熱烈歡迎本購物中心目前最大的股東蒞臨現場指導工作！」，在辦理退款手續期間，當賣場人員得知她來自邵陽市隆回一個偏遠山村「山里紅」，還為她歌唱同名歌曲，而鄭麗霞離開時，也謝絕賣場給的豐厚謝禮。