2018年05月19日 08:41 陳慶餘

小三女童綁鞋帶撞倒水壺，竟遭「學姐」賞巴掌恐嚇（翻攝爆料公社）

一名就讀國小三年級的女童日前在學校的樓梯間綁鞋帶時，不慎將高年級學姐放在扶手的水壺撞倒，沒想到對方卻認為她是故意在找碴，竟然當場暴怒質問女童班及學號，甚至是出手賞巴掌及出言恐嚇，表示「下次還會再找妳！」讓女童當場嚇傻愣在原地。

女網友18日在臉書社團「爆料公社」發文指出，自己的姪女在17號被穿著便服的高年級學生賞巴掌以及出言恐嚇，因為她的姪女單獨在樓梯間蹲下綁鞋帶，起身時頭部不小心撞到對方水壺導致掉落，對方覺得是她是故意，竟當場大聲咆哮她講自己班級，甚至還出手賞她巴掌，由於女童當下害怕不敢抬頭看長相，所以全部過程她只記得對方的褲裙顏色和聲音。

網友指出，她的姪女在事發後把事情向體育老師報告，沒想到老師只有叫她去冰敷，並且指責她為何不看清楚對方長相，事後才好避開，更沒有將此事通知班導和家長。女童回家後也刻意躲避低頭隱藏臉上的傷口，因此家長很晚才發現狀況，但因她根本沒有看清楚對方長相，加上沒有目擊證人，因此女童的家長就決定在隔日到學校問清楚。

18日一早，女網友就和姐姐、姪女一起到學校了解狀況，過程中雖然班導和一旁的衛生組長很熱心想要幫忙找人，但是生教組長卻冷漠的表示這種行為不屬於霸凌：「不叫霸凌，霸凌是長期，對方也絕對不會找上門好嗎！」接著就離開跑去上課，氣得她們決定報警處理，對方的態度才大轉變。

更讓女網友氣不過的是，校方及警方表示沒拍到事發狀況也很難找人，而且也要確切證據才能對打人的人提告或是處理，被打當下也沒拍到，還語氣上怪罪姪女無法辨識長相又無法認得其他特徵，只認得下半身褲裙帶著水壺，「意思就是我根本無法抓到人，就算抓到也沒證據指證，然後被打的人活該白白被打？」