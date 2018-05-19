網紅女友沾酒就約砲 他「綠光罩頂」怒燒合照宣布分手

網紅女友沾酒就約砲 他「綠光罩頂」怒燒合照宣布分手（翻攝微博）

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十一怒燒兩人合照，並且爆料女友的黑歷史（翻攝微博） 十一怒燒兩人合照，並且爆料女友的黑歷史（翻攝微博）

這綠帽真的是戴好戴滿！中國大陸一對知名的COSer情侶因為男帥女美，在不少網友眼中是對相當登對的神仙眷侶，沒想到日前男方卻在微博上發文燒掉兩人的合照，並指控女友只要一喝酒就去外面到處亂搞，被抓包就會在那邊鬧自殺，讓他身心俱疲。

中國大陸男COSer「十一」外型斯文、長相帥氣，而他的COSer女友「兔買買」則是有著天使臉孔和魔鬼身材，兩人是不少粉絲之中的「人生勝利組」，但沒想到在光鮮亮麗的背後卻是一次又一次的背叛。

十一日前在微博發文指出，女友兔買買明明酒量很差卻愛喝酒，每次喝醉就到處撩男約砲，過去還曾多次發現她和前男友藕斷絲連，甚至是跟廠商、粉絲、攝影師等人上床，他去年12月忍痛提出分手，沒想到對方竟然開始鬧自殺，讓他心軟複合，結果女友又跑出去亂搞，他在心灰意冷之下才會燒掉兩人合照，象徵他不回頭的決心。

貼文曝光後，許多網友也紛紛開始同情他的遭遇並留言表示「之前看到過幾次你發的關於這個姑娘的盆（朋）友圈就覺得被這樣對待挺不值得的」、「你看她微博發過和你的合照嗎？反正我是沒看到過，就你傻」、「同情你遭遇，我是她高中同學，沒想到她現在變本加厲成這樣…」

兔買買長相甜美，身材火辣（翻攝微博） 兔買買長相甜美，身材火辣（翻攝微博）
除了到處約砲外，十一還發現女友私下偷偷在賣「福利照」（翻攝微博） 除了到處約砲外，十一還發現女友私下偷偷在賣「福利照」（翻攝微博）

※中時電子報提醒您：飲酒過量有害健康※

※自殺解決不了問題，請珍惜生命，再給自己一次機會※

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995（24小時）

生命線協談專線：1995　張老師專線：1980

鉛筆放椅子惡作劇 國三童一屁... 笨賊撬鐵門行竊 一個Move...

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