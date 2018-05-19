美國淫魔校醫專找亞裔女下手 受害者爆料「護士當作沒看到」

2018年05月19日 13:50 陳慶餘

美國知名的南加州大學，近日爆出在校內任職超過30年的校醫丁鐸（George Tyndall），藉著職務之便性侵女學生的事件，而性侵的時間更長達數十年，受害者女學生的數量難以估計，一名曾經接受過丁鐸治療的華裔女畢業生就出面表示，自己曾經被丁鐸用手指性侵，而在場的護士明明目擊全程，卻沒有制止丁鐸伸出魔爪，反而是轉身離開現場。

美媒近日透過報導揭露丁鐸的惡行，更指出丁鐸似乎是對亞裔的女學生有特別癖好，而他本人的妻子也是菲律賓裔。由於南加大的亞洲留學生大部分都來自中國大陸，因此就有不少女留學生都曾被丁鐸性騷擾、甚至是性侵，但南加大校方明明知道此事卻仍讓他繼續擔任校醫，因此就有不少不滿的民眾砲轟南加大的校長和高層根本就是共犯，應該要一起受到法律制裁。

據了解，丁鐸的不當行為從1990年代就開始，不少接受過丁鐸治療的女學生都指控他在檢查病患的過程中做出不當的觸摸動作，甚至還用「醫學研究」、「醫療需求」等等理由來對病患的生殖器拍照，而他也對華裔的女學生有特殊癖好，甚至還會對女學生說出像是：「你的胸部好大，以亞洲女來說很少見」、「跟你做愛一定很爽」等等性騷擾言論。

一名去年畢業於南加大的華裔女學生雀兒喜（Chelsea）就出面向媒體表示，她前年到學校校醫求診時被丁鐸不斷追問性事並且用手指性侵，當時她還天真地以為那是治療的一部分，而一名現在是律師、畢業於南加大的亞裔女學生也表示，丁鐸在治療期間曾多次對她言語性騷擾，甚至是出手捏她的乳頭。

一位現年27歲的女子也指控，她在19歲那年被丁鐸利用手指性侵，而她當時由於年紀太小，不知道該如何是好，所以只好透過眼神向一旁的護士求助，但對方只是露出一個同情的表情，接著像是當作沒看見一樣轉身離開。