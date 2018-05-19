老師拿西瓜挖洞DIY！噁心自錄影片 逼學生看全程

2018年05月19日 14:35 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

為人師表就應做好榜樣，若做出變態的事，相信不少家長都會感到相當氣憤。加拿大安大略省一名19歲學生指控，7年前他被男老師布里奇（Damir Bulic）帶回家中，當時對方拿出西瓜隨後挖洞，並在學生面前與它DIY，甚至經常與學生談論色情話題，讓他從小產生極大的陰影。

綜合外媒報導，現年46歲的布里奇與學生相當友好，但他被指控2011年學期結束後帶學生回家，當時在家中拿出刀並挖西瓜，當時學生以為要給他吃，但沒想到老師走到他面前後，竟開始「性侵」西瓜，完事後他也不疾不徐的回廚房烤牛排、飲酒。

該名學生憶訴，當時他才12歲，當下根本不知道如何是好，但對於老師的行為感到相當詭異，老師不只拿西瓜DIY，甚至還曾在球場上，坐在引擎蓋上手淫，而且還將畫面拍攝下來，雖然老師的舉動異於常人，但師生倆的交情卻沒有因此破裂，他認為「老師會找我，是因為我是他最信賴的人」。

而老師詭異的行徑，也讓學生產生陰影，但他僅埋藏在心裡，直到2016年與女友談起這件事，這段往事才因此曝光，其母親得知此事後相當氣憤，發現布里奇不僅逼迫他孩子看自慰過程，甚至還有女性為他口交的影片，氣得提告。

學生母親表示，2011年6月布里奇還曾邀請他們去中歐克羅埃西亞度假，但當時她直覺不對勁，因此拒絕，而今發生得事情也驗證她的預感，她希望布里奇能被定罪，而且免去老師一職，讓他一輩子活在惡夢當中「我相信他的人生已經陷入惡夢」。