預訂越南飯店無邊際泳池 她入住後秒笑噴：被坑了

預訂越南飯店無邊際泳池 她入住後秒笑噴：被坑了(圖翻攝自推特/Jenny Kershaw)

友善列印
/綜合報導

不少人出遊預訂房間時，都會先上網查看店家的資訊，觀看照片再評估是否要入住。英國曼徹斯特（Manchester）一名女子，日前要至越南旅遊，因此先透過網站訂房，看見飯店有無邊際泳池而心動預訂，沒想到抵達現場後，才發現原來是「照騙」，讓她當場哭笑不得。

女遊客科蕭（Jenny Kershaw）將對比照上傳推特，指她計畫到越南旅遊，期間透過訂房網站查看房間，當時相中一間擁有無邊際泳池的飯店，因此心動的預約房間，沒想到抵達現場後，發現實體根本與照片不同，泳池一秒變成緊靠玻璃窗的按摩浴缸。

預訂越南飯店無邊際泳池 她入住後秒笑噴：被坑了(圖翻攝自推特/Jenny Kershaw) 預訂越南飯店無邊際泳池 她入住後秒笑噴：被坑了(圖翻攝自推特/Jenny Kershaw)

科蕭忍不住抱怨「這是我們在越南入住的房間，照片與現實的差異」，而不少網友認為她根本被坑了。而訂房網站業者得知此事後，也主動與對方聯繫，並願意進行投訴，不過科蕭不希望將事情鬧大，只是想搏君一笑。而飯店該張照片已被換掉，且也添加是按摩浴缸的敘述。

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